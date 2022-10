ISPOVEST LEPOG MIĆE SLOMIĆE I NAJHRABRIJE! Pevač otvorio dušu o NAJTEŽIM TRENUCIMA, živeo u nemaštini, pa priznao sve o supruzi!

Lepi Mića otvorio je dušu zadrugarima, pa otkrio kako je počela njegova karijera i sa kakvim se problemima susretao tokom prvih dana.

- Došao mi je jedan basista i rekao mi je da je čio da razvaljujem, pozvao me da radim sa njim. To je bilo fino, ali nije bilo para. On je mene naučio kako se ponaša, da se ne okreću leđa gostima i neke cake. Krenuo sam na turneje, ali nije bilo para, od toga nema 'leba. Onda sam dobio poziv za Nemačku, ja dolazim na posao, puna kafana gde sam radio, pozdravim se sa ljudima. Treba da se spakujem, ali sam rekao da ne idem. Tu je nastala svađa, ali ja nisam hteo da idem. Kaže mi on: Je l' si ti normalan? Ja sam se tada zabavljao sa Snežom, ušao sam neke u godine, želeo sam da se ženim. Uzeo bih ja pare, ali onda bih sve ovde izgubio. On je bio ljut na mene, rekao sam mu da ću mu i vizu platiti. A on mi je hvalio Grka koji je bio vlasnik kafane te - rekao je Mića i nastavio:

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

- Ja sam uvek imao ljude koji su bili vrsni muzičari, Halid, Perica Simonović. Ja sam uvek radio pošteno, ali sam dizao posao. Moja cena je uvek opstala ista, nisam se prodao, nikada. Pevaci se malo uzvezde, pa onda dižu cenu, a ja sam smatrao da su svi zamenljivi. Ona sam snimio pesmu, Halidu, Bešliću i meni su snimali pesmu. Nakon toga je izbio rat - rekao je Mića.

foto: kurir tlelevizija

- Kada si počeo da snimaš pesme? Gde si bio tokom rata? - upitao je Miljan.

- Malo u Sarajevu, malo u Beogradu. Bilo je dosta pesama, ali tada nije bilo jutjuba, pa nisam mogao da sačivam neke pesme. Ja sam imao pesmu o Mostaru i Bosni, o mom zavičaju. Ta pesma postoji, ali se ljudi međusobno svađaju kome sam ih posvetio - rekao je Mića.

