DARKO LAZIĆ MISTERIOZNO NESTAO! Uzeo pare za nastup sa Rastom i Reljom u Švedskoj, pa se NIJE POJAVIO! Evo koliko duguje! ŠOK

Darko Lazić trebalo je da u subotu uveče sa svojim kolegama Stefanom Đurićem Rastom i Reljom Popovićem održi nastup u švedskom gradu Norćepingu, ali se on nije pojavio.

Od tada je Darko misteriozno nestao i niko od njegovih saradnika ne zna šta se s njim desilo i zbog čega se odlučio na ovaj korak.

Kako saznaje Kurir iz dobro obaveštenog izvora, Rasta i Relja su u dogovoreno vreme došli na beogradski aerodrom, kao i članovi njegovog benda. Međutim, Darko se nije pojavio, niti je bilo kome od njih javio da neće doći, iako je krenuo ka Surčinu.

- Rasta i Relja su na vreme stigli na aerodrom. Međutim, Lazić se iz nekog razloga nije pojavio tamo. Ceo dan je zbog njega trajala agonija. Ono što je najčudnije jeste da je on krenuo ka aerodromu svojim kolima, a njegovi muzičari svojim. Međutim, čovek je odjednom nestao. Bukvalno niko nije znao šta mu se desilo i gde je otišao. Članovima benda je rekao da će on ići svojim automobilom do aerodroma, i to je sve što znaju. Njima ništa nije bilo jasno, ali su otišli za Švedsku nadajući se da će se on u jednom trenutku pojaviti. Svi su ga zvali - od njegovih menadžera, do organizatora koncerta - i nisu mogli da ga nađu. Telefon mu je bio ugašen, zvali su ga i na Vocap, ali se nije javljao. Kao da je u zemlju propao - priča naš izvor pa dodaje:

- Ekipa je imala let po podne, oko dva sata. S obzirom na to da se nije pojavio na aerodromu, organizatori su mu uzeli nove karte za let u 18 časova. Međutim, Darko je i dalje bio nedostupan, tako da je i taj let propustio. Više nisu znali šta da rade niti kako da pokušaju da ga pronađu. Zvali su i njegovu devojku Katarinu, kako bi preko nje saznali da li je s njim sve u redu i da nisu možda zajedno, ali ni ona se nije javljala na pozive.

Folkeru je inače unapred isplaćen avans za ovaj nastup, na kom se nije pojavio, i to u iznosu od 3.000 evra.

- Za ovaj nastup dat je i avans njegovim menadžerima. Pored toga, plaćene su avionske karte za njega i članove benda, pa je kupljena nova karta za njega, zatim hotelski smeštaj za sve njih. Organizatori su zbog njega ostali kratki za nekih 6.000 evra najmanje. Zbog ovakvog neprofesionalnog ponašanja svi su jako besni, a ljudi iz Švedske traže od Lazićevog menadžmenta da im vrate novac koji su im dali, kao i da plate sve ostale troškove. Rasta i Relja su napravili super atmosferu, klub je bio krcat bez obzira na to što ih je Lazić ispalio - završava naš izvor.

Darko se nije javljao ni nama na pozive, dok je njegova majka Branka istakla da ne zna šta joj je sa sinom.

- Ne znam ja ništa o tome. Nismo se čuli ni videli nekoliko dana. Sad ću ga ja pozvati da vidim gde je. Nadam se da je sve u redu. Javiću vam se kasnije - rekla nam je Branka, ali nam se kasnije ni ona nije javljala.

Nije prvi put Zavrnuo ljude u Šapcu, pa dobio batine Darku Laziću ovo nije prvi put da ispali svoju publiku i da se bez obrazloženja ne pojavi na nastupu. Slična situacija kao sada u Švedskoj dogodila se prošle godine u Herceg Novom. Lazić tada nije došao na nastup, a bend koji ga prati je na vreme došao na tezgu. Popeli su se na binu i strpljivo čekali neko vreme da se pevač pojavi, ali kako se to nije dogodilo, oni su se pokupili i otišli. Prema rečima našeg izvora, koji se tada zadesio na licu mesta, jedan od članova benda je menadžerima saopštio da je Darko uhapšen i zadržan na granici s Bosnom. Međutim, ljudi iz diskoteke su preko svojih veza to proverili i ispostavilo se da je to laž. foto: Kurir Pre četiri godine, nešto pre teškog udesa koji je doživeo, Lazić je dobio batine od ljudi iz Šapca jer je, kako je tada navedeno u medijima, uzeo pare za nastup na koji nije došao.

