TRŽANKA JE ZLA BABADEVOJKA, IZDRŽAVA MUŽA SA 50 € MESEČNO! Maja Nikolić isprozivala Gocu, ona uzvratila: SJAŠI S MENE, ZABOLE ME

Maja Nikolić ozbiljno se uvredila zbog komentara Goce Tržan upućene Sandri Rešić da vodi računa šta će da kaže o Maji javno jer, kako je rekla, "navući će ozbiljnu bedu na vrat".

Pevačica je ogorčena na koleginicu, a kako nam je objasnila u razgovoru, netrpeljivost između njih dve traje već duže vreme. Poznata po britkom jeziku, Nikolićeva je odmah počela da sipa uvrede i prozivke na račun Tržanove.

- Komentar Goce Tržan nije me mnogo iznenadio, ali sam videla da je jako zla. To ja znam i privatno već godinama. Ljudi nas znaju samo sa televizije, ne znaju nas privatno. Goca je stala u "Ami Džiju" na Sandrinu stranu i rekla: "Nemoj da komentarišeš Maju, navući ćeš sebi bedu na vrat!" Mržnja Goce Tržan prema meni potiče još od "Pinkovih zvezdica", kada je ona bila član žirija i kada je detetu koje je pevalo moju pesmu "Odlazi" rekla da ne peva te pesme jer moja pesma nije za decu. Već sam tad videla koliko je ljubomorna i da me mrzi - rekla nam je Maja, pa onda prešla da komentariše Gocin privatni život.

- Samo ću joj reći da je ona sama sebi navukla bedu na vrat udajom za Marinkovića, od koga neće moći da se opere do kraja života. Cela nacija zna da je bila sa jednom budalom i da mu je rodila dete. To znači da je i ona budala. To je njen izbor. Nisam joj ja birala Ivana. Ona je jedna babadevojka koja bi trebalo da podržava svoje kolege koji bolje pevaju od nje. Ivana Peters peva bolje od nje, tako i ja pevam bolje od nje. Zato je i sa Ivanom bila u konfliktu. Pogledajte kako ona stari i kako ona sada izgleda, a kako je izgledam, moje lice i njeno lice - dodala je pevačica.

Maja je udarila i na Gocinog sadašnjeg supruga, bubnjara Rašu Novakovića, ali i na njen rijaliti koji se emituje na jednoj televiziji.

- Nije veliki uspeh u životu udati se za muža koga plaćaš 50 evra kao bubnjara i koga treba da izdržavaš celog života. Toliko koštaju bubnjari po nastupu za veče, ja ceo život radim sa bendom. Jako je teško danas biti sa muškarcem koga treba da finansiraš ceo život. Videćemo da li će taj brak opstati. Taj njen rijaliti je poslednja slamka spasa. Ona nema hit još od grupe "Tap 011", nije aktuelna. Ko da je neko željan da gleda intimu Goce Tržan?! Ljudi joj se podsmevaju. Kakav ona ima rijaliti? Goca kao seoska mlada? Šta ima da gledamo tu? Kako se drpa sa mužem na veš-mašini? Gde je tu glamur kao u "Zadruzi"? - završila je ogorčena Maja.

Pozvali smo i Gocu Tržan, koja se jako iznervirala kad smo joj rekli šta je Maja izjavila za nju.

- Nemam šta da komentarišem Maju Nikolić. Pojma nemam šta je izjavila, niti me zanima. Rekla sam da ne komentarišem ljude koji mene komentarišu. Govoreći o drugima govoriš o sebi. Uvek je to tako. Zabole me dupe, je*ote, šta je rekla Maja Nikolić! Ja je uzela u usta nisam, niti sam joj stala na senku. Nek više sjaše sa mene, je*ote - poručila je iznervirana Goca.

