"ZADAVIĆU TE, ISKOPAĆU TI JAMU I ODSEĆI PRST": Šok tvrdnje Milana Popovića o Severininom odnosu sa sestrom! Izneo JEZIVE PRETNJE!

Biznismen Milan Popović otvoreno je priznao da je uplašen zbog naglih promena raspoloženja njegove bivše partnerke Severine Vučković, koja je nedavno napala rođenu sestru Marijana Vučković Popović.

"Ona ima neki poremećaj ličnosti, kad ne može da se kontroliše njena agresivno ponašanje. Zabrinut sam da li se agresivno ne ponaša pred detetom. Kada taj poremaćaj ličnosti, počinje granični poremaćaj ličnosti imaju problema u vezama i ne mogu da imaju normalnu vezu. Severini bi to smetalo i bilo kojoj drugoj vezi, taj poremećaj smeta utiče na kvalitet odnosa i ja mislim da se to i dogodilo kod Igora i Severine", objasnio je Popović, pa se dotakao sukova.

"Od Marijane znam da majka nije dala one izjave koje su se mogle pročitati u medijima, to je napisao Severinin tim. Odake vam to da je majka stala uz Severinu", prvo je rekao kralj bakra, pa objasnio da severinina sestričina Mia ne živi sa pevačicom nego preko puta nje.

"Mija je bliska je tetki, ona je otišla od Marijane, od nje otišla je 2005, kad je još bila u srednjoj školi. Spor nije nastao zbog imovine. Marijana ima tu neku teoriju, kao teoriju zavere, ono je zapravo činjenica, kada sam gostovao na TV pre godinu dana, posle toga Marijana je stavila palac gore na Jutjubu, kao da se slaže sa mnom, to je došlo do Severine i Mije i one su njoj počele da šalju preteće poruke, Mija je poslala konkretno poruku: "Ako dođeš u Zagreb, ubiću te batom". Severina je rekla da će zadavi da će da joj iskopa jamu, a taj palac da će da joj iseče. Marijana je to sve prijavila. Kada je Marijana, koja inače živi u Nemačkoj, došla u Split kod majke, Severina je banula kod majke usred noći u stan i napala je Marijanu, sa nekim oštrim predmetom. Osetila je bol i nešto je isklo taj palac s kojim je pređala. Ubiću te, ti si Milanovu k...., napala je i mamu. I Marijana je posle što je stavila prst gore proglašena kao neko koga sam ja platio da bude protiv Severine, baš kao Igor", ispričao je Milan u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

