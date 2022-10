LUNA OBRADOVALA SVE PRELEPIM VESTIMA: Pevačica otkrila kada stiže PRINOVA, pa obelodanila Gagijevu dugo ČUVANU TAJNU!

Luna Đogani je odmah nakon povratka iz Amerike progovorila je o svom putovanju o kome je maštala ceo život, ali i planovima za budućnost i tome da li uskoro stiže prinova u porodici Đogani.

Bivša zadrugarka je na početku razgovora, otkrila je kako je bilo na putovanju o kome je maštala ceo život i šta joj se najviše dopalo u Americi.

foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, Ilustracija

- Mogu reći da mi je put jako prijao, bili smo 12 dana. Bili smo u tri grada i svaki grad ima nešto svoje. Oduvek me je privlačilo da vidim to gde se snimaju filmovi, da vidim te ulice, ceo život me je to privlačilo. Amerika je svet za sebe, ono treba doživeti.

Luna je otkrila detalje šopinga sa putovanja iz snova i priznala kome je najviše poklona donela, ali i čime je obradovala sebe.

foto: Printscreen YouTube

- Krenuli smo sa dva velika kofera, vratili smo se sa šest. Da sam mogla još da ponesem, vrlo rado bih. Kupovali smo sve za Miju. U Njujuroku mi je bilo najlepše jer je sve slično Beogradu. Verovali ili ne, jeftinije je nego kod nas, a prodavnica ima mnogo čak i one za koje nisam ni znala da postoje. Kupovala sam svima koje volim, ali i sebi sam kupila ozbiljne komade garderobe.

Luna je otkrila i kako je podnela razdvojenost od svoje mezimice Mije, ali i priznala ko je bio zadužen za čuvanje.

- Plašila sam se kako ću da podnesem, nikada se toliko nismo razdvajale. Bilo mi je teško, ali nisam bila toliko tužna koliko sam mislila da ću da budem. Uživala je sa mojom mamom, ali i tatom. Zahtevala sam da mi se svaki dan šalju slike, da vidim svaki segment dana. Kada smo se srele, bila je u šoku kada nas je videla. Nije htela da nas pusti posle tri dana.

Ona je otkrila razlog svoje sreće, ali i koje su joj želje kada je njena porodica u pitanju i priznala čemu se nada u skorije vreme.

- Mnogo me je promenilo na bolje. Moramo nekada da pustimo da nas život vodi tamo gde treba. Danas sam srećna, nije ništa lepše moglo da mi se desi od ovoga što sam postala majka. Hvala Bogu na svemu. Priželjkujem drugo dete i želela bih sada jednog sina, ako bih mogla da biram. Svi kažu da su sva muška deca 'mamini sinovi' i to me mnogo zanima.

Luna je dala svoj sud o večitoj dilemi, da li bivša ljubav može da bude buduća, te je sa osmehom na licu progovorila o svojoj priči sa sadašnjim suprugom.

foto: Printscreen/Instagram

- Ako tako gledamo, meni je Marko bio i bivši i budući. Bili smo neko vreme u raskidu, pa smo se pomirili. Da mi je neko rekao, nikada mu ne bih verovala da ćemo danas biti srećni, da imamo dete i da smo stekli sve što jesmo. A tek ćemo stvarati i tek će se dešavati svašta.

Nakon porodičnog života, priznala je i da li publika može ponovo da je očekuje na estradnom nebu.

- Ne mogu da kažem da nije moguće, jer sam dobila nekoliko dobrih pesama, ali još ne razmišljam u tom pravcu. Videćemo, polako.

foto: Printscreen/Instagram

Na samom kraju, progovorila je o tatinoj bivšoj ljubavi sa ženom koja je danas jedna od najbogatijih na svetu.

- Ne voli od meni da govori mnogo o tome, jer sam mu ćerka. Svesna sam da je on bio ozbiljan šmeker, a za tu devojku sam skoro saznala. Rekao mi je da je bio sa tom Aleksandrom Meličenko, ali mi nije govorio o detaljima. Niti mnogo pitam niti on mnogo govori, to je bilo baš davno.

Kurir.rs/ Premijera

Bonus video:

00:51 Luna Đogani zagrmela u Las Vegasu