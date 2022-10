TEI TAIROVIĆ DEČKO PLATIO 17.000 € DA JOJ UKINU ZABRANU: Posle SKANDALA na aerodromu pevačica radi kao da se ništa nije desilo

Pevačica Tea Tairović izbegla je dugoročnu zabranu ulaska u Nemačku zbog incidenta na aerodromu koji se nedavno desio zbog privođenja usled posedovanja velike količine novca, a kako prenosi Republika, za sve je navodno zaslužan njen dečko.

Tei je momak iskeširao 17.000 evra da ne završi na listi osoba kojima je zabranjen ulaz u ovu državu, što je za njega bila sitnica s obzirom na to da zarađuje mnogo više.

foto: Nemanja Nikolić

- Kod Tairovićke su na aerodromu ustanovili da je provela više od 90 dana na posedu zemalja sa Šengen-liste, a to za turiste nije dozvoljeno. Pošto su joj našli veliku količinu novca, a dozvoljeno je da se iz zemlje u zemlju u okviru EU prenese do 10.000 evra, to se smatralo delom koje se povezuje s terorizmom. Kad je shvatila da dobija zabranu, Tea je odmah morala da rešava to pitanje, s obzirom na to da najviše nastupa po dijaspori - kaže nam upućen izvor i dodaje da se odmah ponudio njen dečko da reši problem.

- Tei je dečko rekao da će on da plati sve. Mnogi pričaju da je u pitanju krimos koji pliva u parama i da je za njega ovaj trošak smešan. Ona nikad ne otkriva o kome se radi, čuva vezu u tajnosti, ali je prihvatila pomoć dečka jer ne stiže sama da se bavi pitanjem zabrane. Non-stop tezgari i nema vremena za to.

Kako prenose mediji, samo usluge advokata koji mora da učestvuje u ovom slučaju pevačicu će da koštaju 12.000 evra.

- Njima će troškovi na kraju da budu i veći od 17.000 evra, ali spremni su da daju mnogo više. Ako se ukine zabrana Tea nastavlja nesmetano može da radi, tako da se trudi da se cela situacija što pre reši - kaže sagovornik.

kurir.rs/republika.rs

