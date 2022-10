"SVE VEZE SU MI DO 35. GODINE BILE NEUSPEŠNE" Zvezda Granda ovako je pronašla ljubav svog života, usledila VERIDBA ISPRED HRAMA

Nekadašnja učesnica "Zvezda Granda" Nensi Stojanović uživa u ljubavi sa verenikom Miloradom.

Iako nisu dugo zajedno, oboje su za vrlo kratko vreme shvatili da je to prava ljubav i da žele da ostatak života provedu jedno sa drugim.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam posle mesec dana shvatila da je to to. Šta da kažem kad smo se posle dva i po meseca zabavljanja verili, tačnije on me je verio ispred Hrama Svetog Save tako da je kod nas to odmah prepoznalo. Od starta je krenula hemija - iskreno priča Nevena i otkriva kada je i gde počela njihova romansa.

foto: Printscreen/Instagram

- Upoznali smo se u kafani na mom nastupu. On je bio u separeu ispod bine, snimao me, tako je krenula komunikacija. Nije gubio vreme već sutradan se javio, dopisivali smo se neprestano i posle dva dana smo ušli u vezu - ispričala je pevačica.

Ne krije da se dugo vremena pitala da li uopšte postoji pravi muškarac za nju, a sada kada ga je konačno dobila može da nazove sebe srećnom ženom.

- Dočekala sam ga iako sam bila nestrpljiva, ali do 35. godine sam sve imala neuspešne veze. Ovaj put sam dobila ono što sam zaslužila od samog starta ali se izgleda zvezde nisu namestile - kaže pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

S obzirom da je od veridbe prošlo skoro godinu dana, što bi trebalo da bude krajnji rok za organizaciju svadbe, Nensi otkriva i u kom momentu će biti upriličeno slavlje.

- Malo ćemo probiti termin (smeh), svi nas intenzivno pitaju za svadbu. Upala sam u gužvu oko pesama, tri godine ništa nije bilo i sad je bilo vreme da se malo posvetim karijeri. Ali svakako mislim da ćemo svadbu održati krajem aprila, početkom maja. Volela bih da svadba svakako bude pre nego što se desi beba, da ne bih sa stomakom do zuba išla. Daj Bože da sve ide po planu - zaključuje Stojanovićeva.

