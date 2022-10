POLICIJA NEĆE DA NAM DA INFORMACIJE! Majka nestale Marijane oglasila se za Kurir i otkrila detalje istrage: Toliko je TUGE i BOLA!

Još se ne zna ništa o Marijani Seifert, koja je bez traga nestala pre više od pola godine. Njena porodica, roditelji, muž i prijatelji i dalje imaju prvobitan podatak da je u toku noći išetala iz stana i uputila se ka mostu na Savi, pa se sumnja da je počinila samoubistvo. Istraga je u toku, ali nema novih saznanja. Ovo je potvrdila i Marijanina majka Gordana Kovačević u razgovoru za Kurir.

Bolna tema

- E, da je i nama da znamo šta se desilo s našim detetom... Oprostite, toliko je tuge i bola u meni da vam nisam ni za kakve razgovore. Bolno mi je da pričam o tome. Nakon razgovora mi samo bude još gore. Nemate pojma koliko mi je i ovo bolno što vam odgovaram na poruke, ne možete ni blizu shvatiti našu bol. Suprug i ja stvarno nemamo nikakvih informacija koje bismo vam mogli dati. Ne možemo da dobijemo nikakve informacije od policije, samo nam kažu da se radi i to je to. Sve što smo mogli da kažemo to smo rekli.

foto: Printscreen Facebook

Da je moguće da Gordana govori istinu o tome da porodica ne dobija informacije iz policije, i mi smo se uverili kada smo kontaktirali sa ministarstvom unutrašnjih poslova u Zagrebu. Nakon sat vremena konačno smo uspeli da dobijemo vezu, koju je preuzela neljubazna službenica. Pitali smo je dokle je policija stigla u istrazi nestanka Marijane Seifert.

foto: Printscreen Facebook

Bez odgovora

- Zar mislite da ću vam to reći preko telefona - kazala je drsko, a na našu konstataciju da informacije ne daju ni porodici nestale Marijane, bila je još neljubaznija.

- Vi zovete iz Srbije? Onda evo vam mejl adresa za pitanja, pa pošaljite. Danas je subota, od ponedeljka imamo rok od 30 dana da vam odgovorimo - besno je rekla službenica zagrebačkog ministarstva policije.

foto: Printscreen Facebook

Marijanin otac poručio Prekinuli su potragu, štrajkovaću ispred policije! U nedavnoj izjavi za Slobodnu Dalmaciju Marijanin otac Ivo Kovačević rekao je da je policija, prema njegovom mišljenju, obustavila potragu za njegovom ćerkom. - Budite sigurni da moja supruga i ja nećemo dozvoliti da se Marijanin slučaj zaboravi i tragaćemo za istinom dokle god smo živi. Apelujem još jednom da ne zaboravite na moju ćerku i da pišete o njenom nestanku, a nadležne službe bih zamolio da ne češljaju samo područje reke Save, nego da svoju potragu prebace i na kopno. Nažalost, mislim da to uzalud govorim, jer je potraga odavno prekinuta, za njih je to rešen slučaj! Evo, ovim putem najavljujem da ću uskoro doći da štrajkujem i kampujem dan i noć ispred policijske stanice koja se bavi Marijaninim slučajem - zaključio je on.

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

00:31 Maja Kovačević ulazi u Zadrugu 6