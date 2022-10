"NA DNEVNOM NIVOU ME ZLOSTAVLJAJU DA MORAM DA URADIM USTA" Sanju Marinković žena zaustavila na ulici i pričala o njenom IZGLEDU!

Voditeljka Sanja Marinković priznala je kakve stvari joj ljudi pričaju kada je u pitanju njen fizički izgled.

Kako je sama rekla, treba voditi računa o svom telu i koži, ali ništa ne treba preterano menjati. Ona otkriva da je na dnevnom nivou zlostavljaju žene na ulici koje joj daju predloge šta bi sve mogla da koriguje na sebi.

- Na dnevnom nivou me zlostavljaju i vrše pritisak da uvećam usta! Žena me zaustavlja, prilazi na ulici i kaže da sam prelepa, prezgodna ali da mi samo usne fale. Treba raditi na sebi, održavati se ali ostati svoj, nisam ni za jednu invanzivnu metodu, samo za osvežavanje usana - istakla je Sanja u emisiji "Magazin IN" koju vodi.

Sanja ističe da se na društvenoj mreži Instagram plasiraju i promovišu žene koje su izveštačene i da na taj način utiču na svest mladih.

- Dovoljno je ući na Instagram i pogledati šta se promoviše! Nema osobe koja nije uradila usta i uvećala grudi, ako ostaneš svoj odmah misle da ti nešto fali - našalila se Marinkovićeva.

