"VIŠE VOLIM STARINSKE METODE" Mirka Vasiljević otkrila kako izgleda jedan dan u njenom DOMU! Evo kako je kad je tu VUJADIN

Glumica Mirka Vasiljević otkrila je planove za budućnost, ali i kako izgleda jedan porodični dan u porodici Savić.

Na temu prvih koraka u svojoj karijeri i koliko se danas njen život razlikuje u odnosu na ovaj danas, glumica je otkrila šta je ono što je spasava kada su obaveze u pitanju.

foto: Printscreen/Premijera

- Kada se setim početaka, kao da je bilo davno, a sa druge strane kao da je bilo juče. Ja sam odmah počela da radim, nisam izlazila i nisam imala vremena za neke stvari... Svega toga se dobro sećam i to je ono što me je pripremilo za ovo danas. Danas, sve pišem, sve te obaveze, imam rokovnik sa kojim mji je najlakše jer telefon može da me izda, da pukne baterija... Više volim ove starinske metode. To je ono što me spasava kada imam milion i jednu obavezu - kaže Mirka.

Mirka je otkrila kako izgleda jedan njen porodični dan sa dečicom, ali i kako to izgleda u praksi kada je tu Vujadin.

- Za sada deca i ja stajemo u jedan automobil, ne treba nam kombi. Ali, to je kada smo sami, kada je tu Vujadin, onda nam trebaju dva automobila. Funksionišemo, ali svakako bi bilo praktično da možemo svi u jedan. Dešava se da mi deca pomognu i da mi kažu šta treba i kada, jer sam ih od starta tako i vaspitala da budemo tim. Oni kažu svoje želje, ja njima mogućnosti i tako to ide. Budu jako ponosni ako ja nešto zaboravim a oni me podsete i kažu šta treba da radimo.

foto: Printscreen/Premijera

Glumica je otkrila šta je čeka u budućnosti i na šta je posebno ponosna kada je u pitanju profesionalna strana.

- Jako mi je drago da otvaramo novu sezonu. Na to sam jako ponosna i takva predstava ne treba da se propusti. To je nešto čemu sam se posvetila i što me čeka u narednom periodu - ističe ona u emisiji "Premijera".

Kurir.rs/K.Đ.

