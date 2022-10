MOKA SLAVNIĆ POSLE ZVEZDANOVOG RASTROJSTVA: Sve o odnosu sina i njegove bivše i sadašnje žene i STRAŠNIM SCENAMA iz prošlosti!

Zadrugar Zvezdan Slavnić tokom emisije doživeo je pravi emotivni slom kada je komentarisao odnos Miljane Kulić i Ivana Marinkovića.

Zvezdan je progovorio o svojoj situaciji, pa završio u suzama, zbog kajanja koje oseća jer u nekim trenucima svojoj ćerki nije posvetio dovoljno pažnje.

Zvezdanov otac, legendarni košarkaš Moka Slavnić, otvoreno je pričao o Zvezdanovom odnosu sa ćerkom.

- Prvo zna se da očevi više vole ćerke nego sinove. Život ga je bacao tako da nije mogao da bude sa njom, onoliko koliko želi. Takve su bile okolnosti i prethodna priča od Kulićeve, Miljana, Ivana, ga mu je dala šlagvort da se seti neke svoje situacije. Velika je razlika kad neko ništa ne uradi za svoje dete, u bilo kojoj godini, i neko kad je želeo više, a nije uradio koliko je trebao. Lično znam koliki je emotivac. Ne treba on da objašnjava ukućanima, nego da spoljni svet shvata. On je do sad imao zaista ekstremno emotivne izjave, iskrene i igrom slučaja je pobrao mnogo simpatija od javnosti, a ne želeći da to uradi ili da je nešto slagao. Slavnići ne lažu. Pre sam gledao "Farmu" iz razloga da vidim da li postoje granice pokvarenosti i gluposti među učesnicima i to me je intrigiralo. Zamišljao sam kako bih se ponašao i došao sam do zaključka da ja ne bih izdržao - rekao je Moka i dodao:

- Zvezdan je drugačiji i drago mi je. Ja sam uključen zbog njega, gledam, ali on je rekao sve i to će se videti. Zaista sam u jednom trenutku mislio da će dobro jednom da pobedi kvarnoću. Ne mora da dođe daleko, ali je pokazao ko je i kakav. Da li dobrota može da pobedi zlo? Nijedan koji se fino ponašao nije prošao. Pomislio sam možda će da prođe bolje nego otac koji se ne žali na igračku karijeru. Ima tu još dobre dece, 99 odsto mogu da budem otac, a 75 odsto deda. Gledam i volim da gledam kolorid raznih karaktera i žao mi je kako misle da prečicom i trenutnim šarmom, očijukanjem će da dođu daleko. Žao mi je njih, osetljiv sam na ćerke, možda jer nisam imao ćerku.

Da li vi znate kako Zvezdanova ćerka gleda na njegovo učešće?

- Ja ne znam, ali bih to mogao da pitam Anu. Mi smo jako dobri. Ona na nju gleda kao na svoju ćerku. Taj odgovor ne mogu odmah da dam. Verujem da su svi čuli. Ona se nije slagala pre nego što je ušao, na kraju je rekla: "Nema veze". Drago mi je da Zvezdan ne pada. Mislim da su ovo Havaji u odnosu na ono gde je bio. Rekao je svoju ispovest i svima je rekao: "Ne radite to". Ja njemu zameram, treba da da komentar kad neko radi loše, a ne da se poziva na to da je uradio gore. Pa šta? Reci ako ne valja. Nikad još nisam čuo da 100 odsto kolega zadrugara kaže sve najlepše o njemu. Drago mi je u sobi što je Zorica došla da ga smiri, Mića, Matora. Ja znam da to Zvezdanu puno znači, jer mi smo strašni emotivci. Kad je bila anketa ko nije pokazao emocije, on nije skrivao. On je ojačao u jednom gladijatorskom okruženju i ovo mu je smešno. On će uvek da pokaže emocije ako ga direktno pitaš. Zvezdan je koloritna ličnost, malo su ga sputale kamere i ambijent, načina pričanja. Zvezdan ima dovoljni vokabular, lepo je rekao da nije kao Ivan ili Kristijan, ali ima dovoljno da nešto objasni.

Zvezdanov otac Moka progovorio je i o detaljima nemilog događaja koji se dogodio Zvezdanu, ali se i dotkao Slavnićevog sukoba sa Urošem Ćertićem.

- Zvezdan je na pitanje Milana Miloševića, kad je krenuo ispovest, pitao odakle da počne. Zvezdan je rekao da je izašao napolje i dečko nije uopšte kriv. Od momenta naručivanja pića, jedan robijaš iz suparničkog društva, gde ih je bilo troje sa dve devojke, pokazao je Zvezdanu da izađu napolje da se pobiju i uhvatio se pozadi, kao da ima pištolj. Zvezdan isto uzima pištolj, od svoje drugarice, kako drugarice? Devojke nisu bile pretresane. Izlazi napolje i obračuvana se sa robijašem narkomanom. Zvezdan ga bije na podu. Kako je on na podu, dolazi nesrećni Oliver i ide rukom da zaustavi Zvezdana, verovatno da ga ne udara drškom od pištolja. Ja sam išao sutradan da vidim, to je sijalica u dvorištu, gde se jedva vidi. Zvezdan se verovatno uplašio da ovaj ide da ga udari i sa istom rukom gde je pištoj ide da udari tog dečka, pokojnoj Olivera - kaže Moka.

- Međutim, pošto mu je pištoj bio na obaraču, proklizao je i ubio bi ga. Svedok je rekao da je on pucao sa dva i po metra, kad nekog tako pucaš u žargonu se kaže ubio ga kao zeca. Kad ubiješ sa 5 do 10 centimetara, dva forenzičara, rekli su da je bilo 5 do 10 centimetara. To znači da ga udariš ili overa, a ne može overa kad čovek stoji. Kad prvi put čuješ priču posle 24 godine, pitaju da li je bila Pajčinka? Nisu raščistili da li je bila Pajčinka ili nije. Radivojevićka je u momentu imala težinu, može da se spomene, interesantna je, bila je na suđenju. Ona je bila na suđenju, ništa ne zna kad se to desilo u dvorištu. Zvezdan je mogao tako da ispriča da ljudi shvate, iako je rekao da mu je žao i da Oliver nema ništa s tim. Zvezdan nema ništa s Oliverom, nije bio u svađi sa njim, pa se potukao i ubio ga. To bi bila još teža okolnost. Zvezdan nema veze sa njim, on bije tog narkomana. Neprijatno je i nezgodno da branim Zvezdana jer ja to ne bih rekao i da je suva istina - ističe Moka Slavnić.

- Nema šta da ga branim jer on je sve rekao i zato ponavlja da neće nekog da osudi jer je on to uradio. On je doživeo stravičnu inkarnaciju, ja sam presrećan i oduševljen. Ja se plašim da ga emocije ne slome. Uroš Ćertić će dobiti poziv kad se budemo videli jer ako tako voliš Zvezdana, ako su tako dobri prijatelji, tačnije njegovog oca, šta je trebala ta provokacija? Da kažeš šta je uradio? Zvezdan mu je odgovorio na pravi način: "Ja da branim tebe? Treba njih da branim od tebe". Zato je meni drago što nemam potrebu da branim Zvezdana jer je on sve rekao. On je hteo da mu kaže: "Nemoj da te pokida ćale". Ako toliko voli Moku Slavnića, rekao je lepe stvari. On je mene uzdizao, da smo se mnogo puta videli, što baš i nije tako. U odnosu na to ne smeš ništa da kažeš Zvezdanu, ako voliš toliko njegovog oca. On njega da podrži za Jelenu Golubović? Nije bitno. Ne smeš tako da se ponašaš, jer onda si uvredio Moku Slavnića. Zvezdan nikad neće napraviti sr*nje. Ja sam pomislio da će dobro da podeli nad lošim i da on zaista može da uđe u superfinale, ali ne jer je moj sin, nego jer je drastično drugačiji od drugih. Ja ako sam bio jedini, onda sam bio njegov najveći kritičar. Tata je odrastao na postulatima pravde. Ja sam borac za pravdu i tako sam poznat.

Zvezdan je pričao koliko se majka njegove ćerke i njegova trenutka devojka lepo slažu. Da li možete vi da prokomentarišete njihov odnos?

- Kod mene to baš ne pije vodu, ali divno. Ja sam pitao Anu da potvrdi, Ana je gleda kao ćerku. Zajedno su bili na letovanju, zimovanju. Ima korektan odnos sa bivšom, to ne ide u prilog očevima zbog lošeg situacije, dete ispašta. Ja kad sam se razveo nisam imao veze sa njegovom majkom, ali sam se brinuo i čak je šest meseci živeo kod mene, kad sam ga upisao u gimnaziju. Svi su se smejali što sam ga upisao u Petu gimnaziju, jer tamo su od 35 ljudi 30 vukovoci. Mislio sam možda se zaljubi u neki devojčicu, pa će zajedno da uče. Ja sam se brinuo o Zvezdanu, nisam mogao fizički da budem sa njim. Nisam dozovolio da moj razlaz sa njegovom majkom utiče na njegovo dalje vaspitanje. Tu sam napravio životu grešku što ga nisam uzeo, ne da se obračunam, ali da uzmem i da živi sa mnom, a da će ona da ima svoju privilegiju. Pogrešio sam jer odnos prema ženama je meni drugčiji, bilo je sramota da na vulgaran način kažem: "Sa mom će da živi". Znao da sam da ona to neće moći da isprati, znao sam da moj sin neće biti naučnik, znao sam da je obdaren za sport, a da neće smeti da tu energiju istroši. On nikako nije zaboravio ćerku, po bilo kom pitanju. Za Anu mi je jako drago, pokazala se da je džek i da ne deli svoju decu od Zvezdanove ćerke. To je jedina fina romansa, kod mene to možda ne bi prošlo... Zato što, nije važno. Drugačiji sam nego on.

