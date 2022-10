"NE MOŽEŠ DA ME VARAŠ, U BRAKU SMO I IMAMO DETE, TO JE IZDAJA!" Luna i Marko progovorili NEVERSTVU, a evo šta im je ispod časti!

Luna Đogani i Marko Miljković pre četiri godine započeli su vezu pred kamerama rijalitija "Zadruga", a pre godinu dana dobili su ćerku Miju.

Pobednica druge sezone "Zadruge" na Instagramu je saopštila da sada čekaju drugo dete i da su presrećni zbog prinove u porodici.

Životne situacije su ih očvrsnule, upoznali su jedno drugo, sazreli, a sada su u zajedničkom intervjuu otkrili da li bi snimili film o svom životu, šta ih najviše zaboli, ali i šta jednom drugome nikada ne bi oprostili.

Šta vas najviše nervira jedno kod drugog?

Luna: - Nije da me nervira, ali nekad se previše zatvori u sebe, a ja želim da doprem do njega. On tada bude ćutljiv, a ja želim da budem upućena u to kako se on oseća. On je takav, i ja to poštujem. Nekad sam i ja takva, kada mi treba neki izduvni ventil.

Marko: - Dođem nekada u stanje da želim da se povučem u sebe, da razmislim, da donesem dobru odluku, a ne da napravim glupost. Razumem Lunu. A šta mene najviše nervira kod nje? Pa ja sam već oguglao na njen inat i tu neku blagu tvrdoglavost, ali ponekad dođe i kod mene do nekog inata, a inat na inat nikad ne ide i na tome bih voleo da oboje poradimo. Uvek treba pričati razumno, a ne inatiti se.

Šta je to što vas izvede iz takta?

Luna: - Uh, svašta nešto. Ne volim ljigave ljude, dvoličnost. Ne volim ljude koje ne vole ljude i životinje. Jako sam osetljiva na decu i životinje, stalno mi iskaču snimci na TikToku, gde ga i napravih?! Izlaze mi snimci kako monstrum puca na pse. Ne mogu da verujem da to postoji, sutra će neko dete nasred ulice da upuca. Ja ne mogu da verujem da oni nisu zatvoreni. Eto, to me najviše nervira - monstrumi koji hodaju ovom kuglom zemaljskom.

Marko: - Eto, ja bih sve to prepisao od Lune. Osim toga, dodao bih da me poprilično nervira neodogovornost i neorganizacija na poslu, to baš može da me izvede iz takta. Kad već nešto radiš, radi ga kako treba.

Laž koja vas je najviše zabolela? Luna: - Ne volim kada se neko igra sa bolestima. Meni je to igranje sa životom, to su mi strašne stvari. To prelazi granicu normalnosti.

Marko: - Laž kao laž ne može da me zaboli, jer znam da je to laž. Ja sam presavio tabak što se tiče mnogih stvari. Pojedine laži koje su se plasirale u javnosti dobiće svoj epilog na sudu. Ja tu ne bih previše davao značaja.

Šta vam je ispod časti da uradite?

Luna: - Mnogo toga, ali evo prvo šta mi pada na pamet. Ne postoji novac za koji bih dete ostavila. Apsolutno ne postoji ništa što bi moglo da me odvoji od mog deteta i da ono odrasta bez majke.

Marko: - Postoji mnogo stvari koje su mi ispod časti. Eto, ja bih u obzir uzeo celu porodicu. Nikada je ne bih napustio.

Da li ste štediše ili pripadate onoj grupi koja rasipa novac?

Luna: - Pa ja sam štediša. S vremenom je to postalo tako. Volim da imam u šteku neki novac. Nisam štekara, ali volim da znam da imam novac sa strane, za ne daj Bože.

Marko: - Ranije nisam bio štediša, ali kako prolaze godine, sve više razmišljam o svojoj budućnosti i sada štedim, koliko je to u mojoj mogućnosti.

Šta nikad ne biste oprostili jedno drugome?

Marko: - Prevaru? Šta?

Luna: - Ma nikad ne reci nikad, neću da kažem prevara.

Marko: - Znači mogu da te varam?

Luna: - Ma ne možeš da me varaš. Ipak smo mi u braku, imamo dete, naravno da sam protiv toga. Ne znam šta će sutra da se desi. Evo reći ću da je izdaja. Sa nekim sa kim deliš i parče hleba, toliko godina, a on te izda kao čoveka. Da mi zabije nož u leđa. E, to bi me zabolelo.

Marko: - Saglasan sam sa Lunom, s tim što bih ja dodao i prevaru.

Da li ćete snimati rijaliti o svom životu o svemu što ste proživeli?

Luna: - Ne bih se vraćala na prošlost. Ono što se dešava sada i u budućnosti, to možda. Nikad ne reci nikad. O prošlosti ne bih više da držim slovo, i sama sebi sam dosadila. Gledamo samo napred.

Marko: - Ne vredi otkopavati nešto što je bilo. Mi se svakako snimamo, neke najzanimljivije delove našeg života koji bi se striktno odnosili samo na nas.

