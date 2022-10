NEDA ZVALA POPOVIĆA NA PROMOCIJU KNJIGE, ON NIJE DOŠAO! Pisala o NJIHOVOJ LJUBAVI, a on OTIŠAO U OPATIJU! Evo zbog čega!

Neda Ukraden prethodne nedelje promovisala je autobiografiju, ali na događaju nije bio Saša Popović, iako su mnogi očekivali da će se pojaviti jer u knjizi pevačica piše i o njihovoj ljubavnoj vezi.

Kako saznajemo, Saša, iako je rekao Nedi da će doći, ipak to nije uradio jer je tog dana bio u Opatiji, gde provodi skoro svaki trenutak svog slobodnog vremena. Ovog puta u Hrvatskoj nije bio samo kako bi se odmorio već i da bi rešavao probleme administrativne prirode. On je toga dana konačno, i to posle šest godina od kupovine kuće, uspeo da je uknjiži. Kako taj postupak nije mogao da odloži, neposredno pred početak promocije zvao je pevačicu kako bi joj objasnio u čemu je problem i izvinio se zbog nedolaska.

Podsetimo, Popović je kuću u Opatiji, na obali mora, kako smo tada ekskluzivno i otkrili, pazario za 300.000 evra i ona ima oko 100 kvadrata. Saša i njegova supruga Suzana Jovanović, kad god im obaveze to dozvole, odlaze tamo, a jednom prilikom je i sam nekadašnji direktor "Granda" otkrio da je njegova porodica skoro ceo period pandemije koronavirusa provela u ovoj luksuznoj nekretnini.

Neda je u knjizi u poglavlju "Saša P." do detalja opisala i kako je Popović u pola četiri noću upao u njenu kuću u Sarajevu i tražio da se izjasni o njihovoj ljubavi.

"- Morao sam da budem načisto - da li ti mene, Neki, voliš ili ne? - upitao je direktno da nije moglo direktnije.

- Auuu, pa ti si zbog toga došao u četiri ujutru... Da čuješ odgovor! Mogla sam ti i telefonom to reći! Nije trebalo da trošiš novac na gorivo i cveće - pokušavala sam da budem duhovita i da ga malo nasmejem. Gledao me je smrtno ozbiljan. Takvog ga dotad nisam videla.

- Znači, ne voliš me! U redu, to sam želeo čuti - reče odlučno, ustade i krenu prema vratima.

- Alo, gde ćeš? Kud si krenuo - brzo sam stala ispred njega jer sam videla da je vrag odneo šalu i da će tako umoran, u cik zore, otići. Gledala sam ga u oči i izgovorila glasno:

- A šta ako ti kažem da te volim? Šta ćemo sad?

Stajali smo kod vrata kao dva matora deteta koja se nešto inate i svaljuju krivicu jedno na drugo. Pored vrata, tužne, pokisle face, delovao mi je još sitnije, nekako kao dete, kao malo pokislo mače", napisala je Nada u knjizi.

