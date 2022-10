SAŠA POPOVIĆ DAO NA NOVA KOLA 180.000 € Jedini na estradi ima OVU besnu mašinu, mnogima će krenuti VODA NA USTA

Već je poznato da je Saša Popović ljubitelj i kolekcionar ozbiljnih i retkih primeraka sportskih automobila, a sada je sa novom mašinom ponovo bacio sve u trans.

Naime, Popović je danas došao do studija na Košutnjaku u novom „poršeu“ vrednom oko 180.000 evra, koji je sve ostavio bez teksta, dok on osmeh sa lica nije skidao. Kako tvrde upućeni, on je jedini na estradi, koji vozi ovaj model. Podsetimo, u svojim garažama porše imaju i Saša Kovaćević i Dara Bubamara, ali njihovi vrede 150.000 evra.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Čovek koji već godinama započinje karijere mnogim pevačima i pevačicama je, po svemu sudeći, i te kako zadovoljan odabirom "besne mašine".

Saša je, inače,veliki ljubitelj luksuznih vozila, te u svom vlasništvu ima pravi vozni park.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, pored pomenutog Poršea, ima i BMW za koji je, kako se priča, iskeširao 150.000 evra, poseduje i smarta koji mu služi za gradsku vožnju, a koji vredi oko 10.000 evra, kao i „mercedes GL 350″ vredan 67.000 evra, „mercedes ML 320“ , kao i dva automobila na električni pogon marke BMW, čija je ukupna vrednost blizu 200.000 evra, a kada se sve sabere, Saša Popović je samo za automobile izdvojio skoro 600.000 evra.

