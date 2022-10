"POSLE ZADRUGE SAM BEŽAO OD DEVOJAKA, A ONDA SAM UPOZNAO NJU!" Stefan Karić zamenio Jovanu lepom POLITIČARKOM: Lepo nam je!

Bivši učesnik "Zadruge" Stefan Karić oglasio se nakon što su mediji objavili njegovu prepisku sa sprskom političarkom Anom Grozdanović, za koju se spekuliše da mu je nova izabranica.

Stefan je otkrio da uživa kraj lepe političarke.

- Družimo se, uživamo i lepo nam je. Prijamo jedno drugom, i dalje je to u začetku. Nismo u vezi, ali imamo simpatije. Upoznajemo se... Jako je kulturna, fina, mlada, sposobna, perspektivna žena, ona ima i dete. Prija mi njena energija - kaže Stefan i dodaje:

- Otkako sam izašao iz "Zadruge", bežao sam od ljudi i devojaka, a onda sam upoznao nju i oslobodio se skroz. Probudila me je, pokrenula i motivisala - priznao je Stefan.

S druge strane, Ana je priznala da gaji simpatije prema Kariću.

- Znam da ima raznih klipova o njemu gde postupa ružno, ali on se samo branio od energetskih vampira na taj način. On preda mnom čak i ne psuje, tako da on je momak koji postupa sa ljudima u zavisnosti od toga kako drugi sa njim. On je lep momak i mogu priznati da mi je simpatija trenutno i jedini momak koji mi se dopada...ako dođe nekada do toga da iz drugarstva nastane nešto više, obećavam da ću obavestiti javnost.

Podsetimo, Stefan je posle "Zadruge" raskinuo vezu sa Jovanom Ljubisavljević, a pratiocima na društvenim mrežama nije promakla njegova prepiska sa Grozdanovićevom.

