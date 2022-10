"ON JE JEDINI KOJI MI SE DOPADA, ČAK I NE PSUJE PREDA MNOM!" Političarka iskreno o odnosu sa Stefanom Karićem, priznala SIMPATIJE

Fanovi bivšeg zadrugara Stefana Karića spekulišu da je u vezi sa političarkom Anom Grozdanović.

Nakon što je isplivala fotografija njihovih komentara ispod jedne Stefanove objave, oglasila se Ana.

foto: Instagram

- Stefan i ja se družimo, izlazimo. On je jedan izuzetno kulturan i normalan momak, to što te neki ljudi komentarišu na ružan način, je zbog toga što su gradili sliku o njemu kada je bio među ljudima koji nisu ono što njemu prija - rekla je političarka i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Znam da ima raznih klipova o njemu gde postupa ružno, ali on se samo branio od energetskih vampira na taj način. On preda mnom čak i ne psuje, tako da on je momak koji postupa sa ljudima u zavisnosti od toga kako drugi sa njim. On je lep momak i mogu priznati da mi je simpatija trenutno i jedini momak koji mi se dopada...ako dođe nekada do toga da iz drugarstva nastane nešto više, obećavam da ću obavestiti javnost.

Podsetimo, sve je krenulo od komentara koji je Ana uputila Stefasnu ispod jedne objave, a u kome mu je prižila podršku ispod jednog njegovog posta.

Ona je napisala komentar koji je glasio:

foto: Printscreen

- Ti ne izgovaraš pogrdne reči - na šta joj je Stefan odgovorio.

- Zato ti nisi pogrešna - napisao je on i ostavio joj emotikon poljupca.

Kurir.rs/I.B/Telegraf

Bonus video:

00:23 Da li se Stefan Karić obraća misici?