VIKI MILJKOVIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON NAPADA NJENOG SINA! Pevačica bleda i zabrinuta, izgovorila samo jedno!

Pevačica Viki Miljković preživela je pravu dramu nakon što je njen sin Andrej (15) napadnut na ulici.

Naime, u vreme kada se desio incident, Viki je bila na snimanju "Zvezde Granda", ali kao pravi profesionalac nije napustila emisiju, već je izdržala do kraja.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dan kasnije, Viki se ponovo pojavila na snimanju emisije "Zvezde Granda", a na bledom i ispijenom licu imala je kiseli osmeh, po čemu se moglo zaključiti da nije u svom najboljem izdanju.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iako vidno zabrinuta, Miljkovićka je ljubazno odgovorila na pitanja novinara, te otišla da se dotera, kao što to čini svaki put, ali se prvo obratila obezbeđenju:

- Zamolila bih obezbeđenje da otvore vrata - rekla je Viki, te se uputila prema šminernici.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, njen suprug Dragan Tašković Taške otkrio je detalje napada da njihovog sina:

- Dete se vraćalo sa treninga oko 18 časova. Prišli su mu dovoljno blizu, stavili ruku u svoj džep i zapretili da će ga izbosti nožem ukoliko im ne da novac - objašnjavao je Taške i dodao:

foto: Damir Dervišagić

-Andrej je odmah počeo da trči, jurili su ga do Beograda na vodi, do "Promenade". Hvala Bogu našem detetu nije ništa, na vreme je uspeo da pobegne - rekao je on.

Kurir.rs/Republika

