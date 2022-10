JK UDARILA NA VUKA KOSTIĆA: Taj relativno poznati glumac je za HOSPITALIZACIJU jer je UBICA NEDUŽNIH ŽIVOTINJA! Haos u najavi

Jelena Karleuša ponovo je udarila na Vuka Kostića.

I ovoga puta pevačici je zasmetala fotografija glumca koji pozira sa ubijenom životinjom. I ne samo to. Posebno mu je zamerila to što je izjavio da je lov njegova strast.

U svom stilu Karleuša je objavila njegovu fotografiju i detaljno obrazložila šta joj smeta:

- Ubilački poriv i adrenalin koji ubice osećaju dok ubijaju u psihologiji je objašnjen kao težak oblik sociopate i psihopatije. Nedostatak empatije prema drugom živom biću, uživanje u njegovom ubijanju i slikanje sa njegovim lešom je sam po sebi zastrašujuć i zahteva lečenje, hospitalizaciju ili potpunu izolaciju osoba sa takvim poremećajem. Ljudi koji ne vide ništa pogrešno u ubijanju , opasnost su po svoju okolinu i društvo. Kada je reč o javnim ličnostima, one imaju posebnu ulogu u edukaciji i uticaju koji imaju na javno mnjenje - napisala je JK i dodala:

- Nedopustivo je koristiti sopstvenu popularnost za promociju ubijanja, nasilja i uživanja u istom. Čovek sa puškom na slici je relativno poznati glumac Vuk Kostić, čije izjave pokazuju da je reč o dubokoporemećenom čoveku bez ikakvog ljudskog i moralnog osnova. Dok se javnost zgražava nad kriminalcem koji na ovaj način drži ljudsku žrtvu uz bizarni osmeh i pozira, čije slike vidimo danas u medijima jer mu se za te zločine sudi, Vuk Kostić uz osmeh pozira držeći glavu nedužne životinje. Koja je razlika? U njima dvojici razlika ne postoji. Strast za ubijanjem je ono što ih čini istim - smatra ona.

Pevačica se nij ezaustavila na ovom storiju, već j eobjavila još jedan:

- Da li je Vuk Kostić ili bilo koji drugi ubica nedužnih divljih životinja ikada odgovarao za svoja nedela? Da li to što se eto tako nazoveš lovcem i staviš kapu, opravdava ubijanje životinja? Ili su životi divljih životinja u Srbiji potpuno bezvredni? U Srbiji se hvata puška čim se pojavi nesrećna divlja životinja jer ljudi ovde misle da životinje postoje da bi ih mi ubili! U normalnim državama divlje životinje su zaštićene zakonom koji funkcioniše rigorozno! Umesto da ih čuvamo, cenimo i borimo se za njihove živote jer su blago ove zemlje, mi naoružavamo diletante da idu po šumi i ubijaju uz rakijicu i objašnjenje da je za to "dobra životinja" mnoge životinjske vrste su pred samim izumiranjem u Srbiji upravo zbog ovakvih "prijatelja životinja i korisnih lovaca"! Sprečimo psihopate da nam ubijaju nesrečne životinje! Država Srbija mora da zaštiti blago svoje zemlje, a to su divlje vrste koje su pred izumiranjem - smatra ona.

Poslali smo Kostiću poruku sa konkretnim pitanjem za komentar ovim povodom, na koju on nije odgovorio.

Ekipa Kurira

