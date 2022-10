VODITELJKE SCENIRANJA OSTALE BEZ GORIVA NASRED PUTA ZA BOSNU! Vanja i Ljiljana u kanticama nosile gorivo s pumpe! ZA SVE KRIVA ONA

Vanja Camović i Ljiljana Stanišić upale su u problem na putu za Bijeljinu. Domaćice emisije “Sceniranje” na Kurir televiziji krenule su u Bosnu i Hercegovinu kako bi gostovale u emisiji "Pred fajront" kod voditelja Gorana Čomora, pa su na jednoj deonici puta ostale bez goriva.

Ljiljanu Stanišić je zabolela glava zbog problema sa kolima foto: Kurir

Njih dve su se, po svemu sudeć,i zapričale, pa je Stanišićeva zaboravila da svrati na pumpu i napuni rezervoar. Kad je pogledala lampicu shvatila je da auto neće da se kotrlja na prazno, pa je svoj džip parkirala na trotoaru da ne ometa ostale učesnike u saobraćaju. Iako su do Bjeljine prošle pored nekoliko benzinskih stanica, Stanišićevoj nije palo na pamet da stane i sipa gorivo.

foto: Kurir

Zbog toga im se i desio peh, pa zamalo da zakasne na dogovoreno snimanje. Vanja nije gubila vreme već je odmah telefonirala prijateljima iz Bjeljine za pomoć s ozbirom na to da su njih dve po prvi put u ovom gradu. I radnik obližnjeg stovarišta je prisao da vidi sta se dešava.

foto: Kurir

Ljiljana je otvorila haubu, ali to joj nije pomoglo, gorivo su morale da donesu u kanticama. Posle pola sata sipale su za prvu pomoć koliko I’m je bilo potrebno da se dovezu do televizije BN, a nakon gostovanja najpre su svratile do punpe I natočile do kraja.

foto: Bosko Bunusevac

Aleksandar Panić

