TA PRIČA JE ZAVRŠENA PRE 30 GODINA! Neda Ukraden žestoko odgovorila Saši Popoviću nakon njegovog demanta da ju je zavodio

Poznata pevačica Neda Ukraden gostovala je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se dotakla nedavnog demanta na događaj iz njene knjige Saše Popovića.

Naime, pevačica je u svojoj knjizi ispričala više o njenom odnosu sa Sašom Popovićem koji joj se, kako je napisala, direktno udvarao. Takođe je u knjizi istakla kako joj je Popović došao u 4 ujutru pred njena vrata sa cvećem, gde ga je ona odbila. Popović je nakon objavljivanja knjige demantovao i naveo " da nije sve baš tako tačno kako je napisano".

foto: Kurir televizija

- Mi smo u jako dobrim odnosima i to je priča koja je završena pre 30 godina. Meni je najfascinantniji detalj kada je čovek došao u 4 ujutru, probudio cvećarku u ponoć i kupio u toj cvećari sve orhideje. To je nešto što svaku ženu očara. Mada svako ima svoje viđenje i ljubavi i raskida, ali u suštini svaki na svoj način popularni i zaposleni. Nismo ni u istom gradu živeli. To što smo se mi viđali bilo u frci i u trci.

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je da li je kolaps svake njene veze zapravo bio razlog što žive u različitim gradovima.

foto: Kurir televizija

- Da bi razvio neku vezu, moraš provesti vreme sa nekim. Ne samo izlasci gde smo svi doterani i namirisani. Nije to život, život je nešto drugo. To je kada živite 24 sata pod istim krovom i susret sa različitim problemima životnim.

Kurir.rs

Bonus video:

00:41 Neda Ukraden na beogradskom sajmu knjiga