JELENA PEŠIĆ IZNELA NEPOZNATE DETALJE POROĐAJA: Ovo joj je bio NAJTEŽI momenat, Mladen Vuletić sve vreme bio uz nju!

Voditeljka i bivša rijaliti učesnica Jelena Pešić Vuletić u julu je postala ponosna mama.

Jeleni je u šestom mesecu pukao vodenjak i morala je mesec dana da bude u bolnici. Posle mesec dana Jelena se porodila carskim rezom. Pešićeva je priznala kada je prvi put ugledala Milu, da je osetila neopisivu sreću - ali i strah.

"Najpotresnije mi je bilo što su bile zabranjene posete zbog korone i što dete nisam mogla da vidim mesec dana... Sva sreća slali su nam slike, ali opet gledam sliku i razmišljam da li je tužna. Preveliku podršku sam imala od Mladena, jer je osećao isto što i ja. Doktori na neonatologiji, verujem da su najveći stručnjaci na ovom svetu i oni su mi svaki dan govorili da je dete stabilno, da redovno prate...", rekla je Jelena.

"Najteži trenutak mi je definitivno bio kada sam izlazila iz porodilišta. Sve trudnice izlaze sa svojim bebama, muževi ih čekaju sa cvećem i balonima, a ja nisam želela ni da se presvučem. Samo sam u bademantilu izašla i sela u kola. U tom tenutku kada odlazim kući, Milu odvode na neonatologiju. Razmišljala sam kako će ona da stigne i javljam se mami - ali to nije nikakva sreća. Da su me pustili da spavam ispred vrata neonatologije, ja bih tamo spavala. Ipak, najsrećni trenutak definitivno mi je bio kada sam dobila poziv da mogu da dođem po dete. Da je dobro i stabilno. Mladen i ja kao da smo imali već desetoro dece - jer smo se tako lepo snašli. Plašila sam se kako ću znati kada je gladna, ali sve znaš - sve osetiš", zaključila je Jelena u emisiji "Ne gledam ti ja to".

