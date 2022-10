KARLEUŠA UŠLA U ŽESTOK FAJT OKO ZAŠTITE ŽIVOTINJA! Lovci stali u ODBRANU Vuka Kostića, a ona im NIKAD BRUTALNIJE odgovorila

Lovački savez Srbije uputio je otvoreno pismo lovcima, ali i celokupnoj javnosti, u kojoj su osudili, kako oni tvrde, "sramnu kampanju" Jelene Karleuše protiv Vuka Kostića, ali prema 85.000 lovaca u Srbiji.

Ovo pismo usledilo je kao reakcija na Jelenino otvoreno pismo, koja je na svom Instagram profilu objavila glumčevu sliku na kojoj on drži ubijenu životinju. Ona je tada istakla da svako kome je lov hobi nema empatiju prema drugom živom biću i da je slikanje sa lešom životinje zastrašujuć i za hospitalizaciju.

foto: Ana Paunković, Stefan Tomasevic/ATAImages

Karleuša je sada u svom stilu, još žešće udarila na lovce i na sve one koji podržavaju ubijanje životinja.

- Ubice se ponose što su ubice i još pozivaju ljude da postavljaju slike ubijenih životinja i da se time hvale! Srbija mora da stane na put ubicama koji u svojim krvavim i morbidnim nagonima ne vide ništa loše! Svi koji vole životinje i svi koji ne žele da gledaju kako se životinje ubijaju i njihove slike kače po društvenim mrežama, moraju da osude ovakve bolesne i sramne "organizacije"! Divlje životinje ne služe za ubijanje! one su blago Srbije! Lov nije sport jer u ubijanju nema fer pleja! Životinje ne žele da učestvuju u njihovom lovačkom "sportu"! A ako iko ima dobar uticaj na javnost i omladinu-to sam ja, koja otvoreno govori istinu i ono što misli cela Srbija! Osuditi ubijanje nije ni blud ni nemoral! Za poziv protiv ubica ne treba da budem stručna! Dovoljno je da imam dobro i veliko srce! A što se tiče njihove lovačke "armije", kako navode, koja broji 85.000 ubica, ja iza sebe imam milione dobrih ljudi koji me prate i podržavaju! Pa da vidimo čija je armija jača! - navela je besno JK, pa dodala:

- Lovački savez Srbije, kako sebe "ponosno" nazivaju, poziva ljude da ubijaju i objavljuju slike ubijenih životinja uz opis: "Ponosan sam!" Molim sve dobre ljude da osude krvavi pir nad divljim životinjama u Srbiji i sramno delovanje ove "organizacije" koja se ubijanjem ponosi! Pozivam državu da reaguje i jasno osudi i zabrani ovakav užas! - apelovala je Jelena.

foto: Printsvreen/Instagram

Ona se zatim ponovo osvrnula na Vuka Kostića, koji se na društvenim mrežama redovno "hvali" svojim plenom.

1 / 4 Foto: Printscreen/Instagram

- To što je neko glumac Narodnog pozorišta, ne znači da mu je ubijanje dozvoljeno, oprošteno i opravdano! Onaj ko ubija se naziva ubica! Na svakom jeziku ove planete! "Sramno" je to što osuđujem ubijanje?! Stvarno ste ovo napisali?! Ima vas 85.000 registrovanih ubica?! E to je sramno! Sram vas bilo ljudi! Neljudi! Neka svaki od vas ubije samo jednu životinju, masakr i istrebljenje svog divljeg životinjskog sveta u Srbiji je crna neminovnost! Neću dozvoliti! Pošto ste zauzeti ubijanjem, niste se dobro informisali, predstavnice "lovoubica", ja godišnje pevam pred stotinama hiljada ljudi a prate me milioni. Milioni sada ovo čitaju i osudiće. Osudiće, jer je u Srbiji ipak mnogo više dobrih ljudi nego skotova koji se ubijanjem nedužnih bića ponose! - istakla je JK.

Na kraju se obratila svim građanima Srbije:

foto: Privatna Arhiva

- Srbijo!!!!!!!! Građani Srbije!!!!! Dobri ljudi velikog srca i zdravog razuma!!!! Zaustavite ludačko ubijanje divljih životinja Srbije od strane lovačkog saveza Srbije!!!! Lov nije sport već ubijanje! U lovu nema fer pleja! Svako ko uživa u ubijanju je psihopata!!!! Divlje životinje Srbije su nacionalno prirodno blago i nalaze se pred istrebljenjem!!! Ovim tempom ubijanja, do 2030. godine, u Srbiji neće biti medveda, vukova, lisica, jelena, divljih svinja!!!!!!!! Lovački sramni savez lovaca je pozvao svojih 85.000 članova da ubijaju i objavljuju slike svojih žrtava uz opis "ponosan sam što sam lovac"! Srbijo, spreči masakr i istrebljenje!!! Jedna Instagram ili Fejsbuk slika mrtvog medveda ili jelena ili vuka ili lisice ili divlje svinje -nije vredna njihovog života! - završila je ogorčeno Karleuša.

