PUKLA TIKVA! Karleuša i Dara opet u ratu! JK blokirala drugaricu na Instagramu

Jelena Karleuša i Dara Bubamara ponovo su na ratnoj nozi. Nekada dobre prijateljice postale su žestoki neprijatelji, i to zbog pevačice s kojom je mala od skandala godinama u svađi. Novosadski zvrk je u emisiji "Ekskluzivno" na Pink televiziji pohvalila folk zvezdu, što je maloj od skandala zasmetalo, pa je odmah blokirala na Instagramu. Do juče su jedna drugoj lajkovale fotografije, razmenjivale poruke, a već danas jedna za drugu neće da čuju. Tim povodom pozvali smo Daru, koja nam je kroz osmeh poručila:

foto: Dragana Udovičić

- Pičim za Švajcarsku, kasnim na avion, mora da se radi, a ja mnogo radim, nemam komentar na to! Šta bih rekla? - kratko je rekla Dara. Kako saznajemo, do sada se njih dve nisu čule nakon blokade na Instagramu, a kako stoje stvari, nemaju nameru da popuste. Inače, ovo nije prvi put da se njih dve zakače. Podsetimo, do pre tri godine su se prepucavale u medijima na dnevnom nivou po nekoliko puta. Sve je počelo kada se Jelena zapitala kako od imena Radojka može da bude nadimak Dara.

- Kada vidim Daru Bubamaru, meni je u glavi samo jedna stvar - Radojka! Radojka, tako se zove, tako izgleda, tako se ponaša, tako se i oblači - rekla je svojevremeno JK. Ona je Daru nazvala i "nesrećnicom sa silikonskim dup*tom posred grudi i facom matorog štakora", koja peva po gradskim kafanama pred 50 ljudi, poručila joj da shvati da nije, niti će ikad biti zvezda i zapretila: "Još jednom me pomeni, dajem ti reč da će svi saznati strašne detalje tvog privatnog života. O da, veruj mi da sve znam!"

foto: Printscreen/Instagram

Ni Dara joj nije ostala dužna. Karleušu je tada nazvala transvestitom, kiklopom i striptizetom. Štaviše, njih dve su bile i na sudu zbog uvreda. To prepucavanje je trajalo i trajalo, sve dok pomirenje nije palo kada je Karleuša iznenada pohvalila Darin scenski nastup na koncertu u Beogradskoj areni. Tako su se zvanično pomirile, pa je JK bila gošća kod Bubamare na koncertu, gde su pevale duet. Interesantno je i to da se Karleuša pre nekoliko meseci zvanično pomirila sa Sekom, koja je na ratnoj nozi s Bubamarom, ali je Dara zbog toga nije blokirala.

foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Ljiljana Stanišić