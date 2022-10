KOLIKO KOMŠINICA IMATE DA SU SE UDALE IZ INTERESA?! Eva Ras bez dlake na jeziku: Prostitutke su i ONE!

Glumica Eva Ras poznata je kao neko ko je bez dlake na jeziku, a jednom prilikom otvoreno je govorila o prostituciji.

Eva je tada otkrila da je i žena koja se udala iz interesa takođe prostitutka.

foto: Kurir televizija

- To su bedne stvari, to je ono što sam rekla, vama novinarima je baš teško sada da budete novinari. Prostitucije ima od kada ima čovečanstva, a taj komunizam koji smo imali, koji to ukinuo, to je potpuno abnormalno. Ja ne znam, ja se zalažem za to, da se to legalizuje, da se o tome ne priča. Dižemo prašinu ko je k*rva, svi smo mi k*rve! - istakla je Eva jednom prilikom i dodala:

foto: Marina Lopičić

- Koliko vi komšinica imate koje su se udale iz interesa, šta je to nego prostitucija? Šta je to nego kada vam nude posao, kada imate šefa kojeg ne volite, a 'ladite mu m*da da vas ne otpusti. Ja kada sam snimila pesme, '67 smo ga snimali, to se nadovezuje na ovu prostituciju. Ja sam se u tom filmu prva obnažila i zbog toga ova primitivna sredina rekla da to nije ništa, da sam skinula gaće, pa se proslavila. Ja nisam u duši k*rva, ja imam predstavu o tome, rekla je Eva pa istakla da su devojke spremne da se udaju za budalu.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

01:19 Eva Ras recituje Janinu pesmu Abu Dabi