"VOLEO BIH DA MARIJA SAD KAŽE DA SAM JOJ ISKORIŠĆAVAO DETE" Miljana u suzama, Zola održao govor, a onda se Kulićkina majka JAVILA

Zadrugari su imali priliku da vide ljubavni klip Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole.

U jednom trenutku, Miljana je videla kako Zola plače na klipu, te je tom prilikom i ona pustila suzu. Na kraju ovog priloga, zadrugari su ih pozdravili gromoglasnim aplauzom.

foto: Printscreen/Zadruga

- Voleo bih sada da Marija Kulić ustane i kaže da sam iskorišćavao njeno dete. Prelep snimak. Nekako smo i ona i ja bili klinci, bili smo ludi, sad smo još luđi. Lepo je videti kako se sve od početka dešavalo, nisam nikada u životu gledao ove snimke, nisam ih gledao. Sve u svemu, fin je snimak - rekao je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Bilo je lepo - rekla je Miljana.

Marija Kulić oglasila se nakon što je njena ćerka Miljana zbog ljubavi prema Lazaru Čoliću Zoli javno raskinula vezu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

foto: Zorana Jevtić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

Marija ne krije da ju je Miljanina odluka razočarala.

- Šta da vam kažem, razočarala sam se u Miljaninu odluku, ovo nije trebalo da uradi. Mnogo mi je žao Nenada, on to svakako nije zaslužio. Rekla sam mu, ako kojim slučajem bude ulazio u "Zadrugu", da kaže: "Dobro veče, ja sam Nenad Macanović, ja sam bivši Miljanin dečko. Slobodan sam od utorka", pa da se ona iznenadi i vidi kako je kad nju neko ostavlja. Ta njena reakcija me zanima, jer ona nema problem dok ona ostavlja, ima problem kad nju ostavljaju - kaže Marija i dodaje:

- Na ulici mi više niko ne priča: "Zašto braniš ljubav Miljane i Zole?", već me svi zaustavljaju i kažu: "Marija, šta je ono, odvoji je od Zole, šta će joj on?" Svi! A Miljana će se tek razočarati, jer nema pojma šta je Zola sve o njoj pričao pred ulazak i kakve je planove pravio. Njoj treba pravi muškarac, neko ko će i o njenom detetu da vodi računa, a ne jedan narkoman.

