KADA BIH MOGAO REKAO BIH MU SAMO JEDNO: Nikola Rokvić neutešan na Marinkovom GROBU, bol za ocem ne prolazi

Porodica Rokvić i prijatelji okupili su se na Bežanijskom groblju, kako bi obeležili godinu dana od pevača Marinka Rokvića.

Sin pevača, Nikola Rokvić istkao je da njihova porodica čuva uspomenu na njega i otkrio šta bi rekao ocu da može.

foto: Ana Paunković, Zorana Jevtić

- Bio je divan roditelj, dobar uzor, kada bilo potrebe strog otac. Pamtiću ga u najlepšem mogućem smislu. On je za sobom ostavio mnogo pesama, ali izdvojio bih „Polomio vetar grane“. Svakodnevno ga spominjemo i mislimo na njega, da mogu da ga vidim rekao bih mu da ga volim. Zvao me je uvek „Majkane moj“. Trudiću se da decu naučim pravim porodičnim vrednostima, kakve je on preneo na mene. On je bio jako emotivan čovek sa pravim načelima. Moj otac je imao širinu za sve ljude, čime god se oni bavili, svima je pristupao na isti način. Dosta je humanitarno pevao, imao je snage za sve- rekao je Nikola.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Marinko Rokvić preminuo je 6. novembra u 68. godini, nakon što je vodio bitku sa teškom bolešću. Iza sebe je ostavio brojne hitove, trojicu sinova, unuke i suprugu Slavicu.

Kurir.rs/I.B/Alo