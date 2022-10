"JA SAM ROMANTIČNI MAGARAC!" Miroslav Ilić progovorio o karijeri dugoj POLA VEKA, a onda otkrio kroz šta je prolazio GODINAMA

Pola veka blistave muzičke karijere ove godine, slavi jedan od najpopularnijih jugoslovenskih i srpskih izvođača Miroslav Ilić, a sada je pevač otkrio kroz šta je prolazio decenijama unazad, ali se dotakao i muško ženskih - odnosa.

Naime, Miroslav Ilić je bio gost kod Sanje Marinković, a tom prilikom pevač je istakao da ne smatra da su muškarci jači od slabijeg pola.

- Da li su muškarci zaista jači pol, ne govorim o fizičkoj jačini, već emocionalnoj - postavila je pitanje Sanja Marinković.

- Ja sam ovde najstariji. Apriori ne. Nisu muškarci jača strana. To je moje mišljenje - rekao je Miroslav.

- Saglasna sam, možda se očekuje da kažem da jeste tako. Ono što žena može, to nijedan muškarac ne može - rekla je Dea.

- Emotivne smo jače, samo što to oni više pokazuju - rekla je Teodora.

- Većina žena će reći da je moć najveći afrodizijak. Sinonim moći može da bude vezan za tituzlu, uspeh ili karijeru. Kažu da što je muškarac uspešniji, on je erotičniji - pitala je voidteljka.

- Nekim muškarcima više prija moćna žena, bviše nego neka druga - rekao je Darko.

Kako je vama trojici pošlo za rukom da budete uspećni, moćni i poželjni? Pre nego što mi odgovori na pitanje, pitala bih Darka, koja mu je titula najdraža. Bio si na različitim pozicijama, uspešan si u politici, u čemu si se naviše pronašao?

- Najdraža titula mi je kad me sinovi nazovu tata. Ti si mene najavića kao nekog moćnog muškarca, ja nemam taj osećaj. Ako se postavlja pitanje da li su moćni muškarci uspešni, onda bi dame trebalo da odgovore - kazao je Darko.

- On je moćan zato što je održao reč. Jedini je bio koji je rekao 'Da, tada i tako', a da se to nije promenilo - rekla je Dea.

- Tanka je nit između žene koja voli moćne muškarce i sponzoruše. Meni je kod muškarca najlepša stvar da kupuje ženi, kad imam novca, ja volim da dajem novac. Ispada da se najviše troši na ženu, ali kada bolje pogledam, ne radim to da bih je zadržao, nego da bi se moja partnerka osećala lepo - rekao je Aca.

- Ja volim ravnopravnost polova, ali mi je lepše kada je muškarac za jedan korak ispred mene, da me on podstakne i pogura napred. Ja ću da ga držim i budem dobar oslonac, volim da je on prvi, pa ja - kazala je Dea.

- Mene nervira jer svi ovde povezujemo uspešnost sa parama - rekao je Miroslav.

- Da li postoji išta bolje, nego biti muškarac koji je više od pola veka prvi u uspehu, muzici, pesmamaž - pitala je Sanja.

- Zlato, sve to lepo zvuči, ali nije sve to tako jednostavno. Koplikovani su to životi. Nije lako upakovati sve to, izmiriti privatno i poslovno. Pitanje je vremena, vaspitanja i mentalne snage. Bio bih jedan on najvećih lažova, kada bih rekao da nisam ostvario najveći od svojih snova. Sanjao sam da dočekam da proslavim, kao aktivni pevač, pedeset godina karijere - kazao je Miroslav.

- Još jednu stvar sam ti rekao 'Samo magarac može da uvrti sebi u glavu da ga svi vole'. Ja sam samo i dan danas romantična magarčina, ali se ne kajem zbog toga - rekao je Miroslav.

