STIŽU RODE U ZADRUGU? Kristina Ina ostala TRUDNA nakon vrele akcije sa Zolom? Nastao MUK za crnim stolom

Lazar Čolić Zola je ispričao detalje razgovora sa Kristinom Inom Rajzinger, a tom prilikom je otkrio da postoji mogućnost da je ona ostala u blaženom stanju.

- Ina mi je sinoć rekla da ima da me pita nešto obiljno i insistirala je. Zvezdan se osetio neugodno i ostavio nas da me pita, ona je rekla da ju je malo strah i da je zabrinuta. Ja sam joj rekao da me slobodno pita. Pitala me je pre sedam dana da li sam pazio kad se ono desilo i ja je pitao o čemu se radi, a ona je rekla da je ozbiljna situacij, ona je u plodnim danima. Rekao sam joj da sam pazio, a i Zorici je rekla da sam pazio, a sinoć našla to da me pita. Poenta je da me je sinoć kad je nominovana bacila rovca da me zbuni sa tim pitanjem. Ja nisam pazio i možete pucati u mene i neću da lažem. Ona to zna već sedam dana, a sad joj je to palo na pamet - rekao je Zola.

- Ona je rekla zamislite da ispadnem u subotu i Zola za devet meseci sazna da je otac, mi smo se smejali jer smo mislili da je šala - rekla je Sanja Grujić.

- Šta fali, imaće nemačko-austrijske papire - rekao je Ivan Marinković.

- U kupatilu stojimo Anastasija i ja i kažemo zamisli da kažeš Zoli da si trudna, ostala bi do kraja, i ona to uradi, a ja mislim da si ti siguran da nisi to uradio - rekao je Neca.

- Čovek je rekao da se nisu pazili - rekla je Sanja.

- Što je najgore, jesam. Je l' sam ja taj koji treba da misli o tabletama. Mislim da to nije tako, iako mislim da nema veze što nisam pazio, a ona je podmukla jer je to meni saopštila sinoć kad je nominovana - rekao je Zola.

- Rodićeš mu sina, kralja. Ona povraća sad - rekao je Miljan Vračević.

Podsetimo, njih dvoje su imali vrelu akciju samo par sati nakon što se on uselio u Belu kuću.

