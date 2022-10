IVAN GAVRILOVIĆ RAZVEZAO JEZIK O ANEGDOTAMA SA TURNEJA Džej uzimao mikrofon od stjuardese i PROZIVAO Kebu, spomenuo i Mitra Mirića

Pevač Ivan Gavrilović prisetio se turneja i putovanja sa velikim muzičkim zvezdama, pa otkrio kako se devedesetih živelo.

- Baš smo bili dosta povezani i putovali smo po celom svetu. Takvo vreme je bilo, a mi smo se pojavili u nekom novom svetlu. Malo taj tehno-folk i dens posle toga, ali smo sa narodnjacima imali ta neka druženja koja su fascinantna. Uvek smo išli zajedno avionom i zezali smo se - rekao je Gavrilović.

Prema rečima Gavrilovića, pokojni Džej Ramadanovski je bio taj koji je uvek zbijao šale, kako na svoj, tako i na tuđ račun i pravio odličnu atmosferu i uspomene za pamćenje.

foto: Dragana Udovičić

- Džej je bio najopušteniji. On tako ode u biznis klasu aviona i uzme onaj mikrofon od stjuardese. Krene da viče „ima mesta i za bele cigane ovde u prednjem delu biznis klase” i gleda u Kebu, a oni svi gledaju da li je on rodom ili nije. To je bilo zezanje. Pa mu kaže: „Alo, ganci slobodno možeš u biznis klasu” - rekao je Gavrilović.

foto: Damir Dervišagić

- Provalimo ko se plaši aviona, a Mitar Mirić ih se baš plašio. Mi smo mu tu pre leta pričali kako je palo 2-3 komada, a on se samo okreće. On je imao i onu veštačku kosu odnosno tupe i ja sam voleo da ga nerviram i „nameštam mu frizuru" - ispričao je Gavrilović.

