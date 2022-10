NENAD MACANOVIĆ BEBICA VEČERAS ULAZI U ZADRUGU: Miljani se nikako ne piše dobro! Prevarila ga sa Zolom, a on ulazi NIKAD SPREMNIJI

Nenad Macanović Bebica, sada već bivši dečko Miljane Kulić, večeras ulazi u "Zadrugu 6".

Naime, Miljana i Zola su obnovili prijateljski odnos, a potom se i zbližili i on je zahtevao od nje da raščisti stvari sa Bebicom, pre nego što odu korak dalje, što je ona i uradila.

Bebica stiže na imanje nikad spremniji za obračun sa svojom bivšom devojkom i Zolom.

Podsetimo, Nenad Macanović Bebica nije krio da je razočaran ponašanjem svoje devojke Miljane Kulić, koja se u "Zadruzi" ponovo zbližila sa nekadašnjim dečkom Lazarom Čolićem Zolom, u čijem je krevetu sinoć završila.

- Nikako ne komentarišem, strašno! Sama je kriva, ona sve zna, tako da je sama kriva. Ne znam šta bih vam rekao, razočarao sam se baš! On da se tako igra sa njom. Pa, rekao je i sam u intervjuu kod Darka:"Biću četvrti, petog si me pozvao, dokazaću da mogu da budem prvi". Eto, ona mu je to dozvolila, sebe ponižava i sama od sebe pravi budalu - rekao je Bebica.

