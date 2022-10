"SINIŠA KULIĆ PRIŠAO MI JE PRE UPOZNAVANJA SA MILJANOM" Ivan Marinović izneo detalje koje niko ne zna, a ovako sad gleda na BIVŠU!

Zadrugari biraju osobu na nominacijama koja će ići u izolaciju.

Prvi je reč da bira između Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole dobio Ivan Marinković, sa kojim Miljana ima dete.

- Te davne 2017.godine, prvog septembra, sećam se, njen otac, Siniša Kulić prišao mi je, ni sam ne znam zbog čega, znao me je kao učesnika rijalitija. Šalim se, prišao mi je, mislio sam da je novinar i on kaže da sam kralj i moli me da se ne svađam sa Miljanom. Ona je bila u sezoni pre, pa sam znao... Ja u ovom trenutku, već godinama unazad, posmatram i gledam, osim tog dela koji je svima jasan, kao majku mog deteta, gledam kao rijaliti učesnika. Zolu nisam poznavao, jeste mi zabavan - govorio je Ivan, pa dodao:

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovih tri, četiri dana koliko je tu, nije isto gledati preko televizije i biti sa njim u prostoriji. Jako je zabavan dečko. Pozadi mi je malo kao da forsira, ali stvarno verujem u tu ljubav. Ja o Miljani ne mogu da imam lepo mišljenje, jer osim deteta, to je neki drugi deo i segment, osim toga nemam lepe reči da kažem. Ništa nas lepo nije vezivalo i nakon saznanja o njenoj trudnoći, sve je išlo nizbrdo. Bilo je katastrofalnih reči i sa moje i sa njene strane. Pametna je, elokventna, rečita, zabavna sama po sebi. Ne znam šta bih mogao o njoj da kažem još - rekao je Ivan, pa je prešao na Zolu:

foto: Printscreen/Zadruga

- Zola, za sad mi je zabavan. I dalje ga vidim kao najboljeg druga Filipa Cara, tj. kao njegovu senku. Ja sam tokom te sezone, zvali su me da komentarišem Zadrugu, meni je Filip Car bio favorit. Ispalo je na kraju tako da je žrtva, ali ja Dejana poznajem. Imam za njega reči hvale, imali smo jedan sukob kad je bio sa Dalilom, ali smo ostali u vrlo korektnim odnosima. I Zola mi je tu ostao kao njegova pod**zna muva, tako da nemam izgrađeno mišljenje no Zoli. Hteli mi to ili ne, postoji neki animozitet. Mislim da on ima odbojnost, jer je on čovek koji je sa Miljanom već godinama. Ne mislim da je glup i da to treba da mu smeta... Nemam nikakav odnos sa Miljanom - dodao je Marinković.

- U suštini, moram reći da mnogo bolje mišljenje imam o Zoli, nego o Miljani Kulić. Pretiču te loše stvari koje je rekla i uradila Miljana meni i mojim bližnjima. Naravno da ću njega sačuvati, Miljanu šaljem - rekao je Marinković.

- Što se tiče Ivana, ja sam svaki put odgovarao na sve te prozivke i kad sam pitan. Moje mišljenje o njemu sam izneo, što se tiče moje perspektive, kakav je on do sada čovek. Što se tiče mog i njegovog odnosa, nema nikakvog animoziteta. Sve što je trebalo da se reši, rešilo se na neki način. Ja sad da ustajem i na svaku njegovu skačem. Samim tim sam primoran da iznesem svoje mišljenje, što se tiče tih nekih stvari. Što se tiče tog nekog viđenja njegovog za situaciju, Filip Car je moj najbolji prijatelj, moj brat. Ne stidim se! To nije nešto što mene dotiče, najbitnije mi je da mi niko ne vređa porodicu - rekao je Zola, dok je Miljana na pitanje hoće li nešto da kaže, rekla da neće.

Kurir.rs

