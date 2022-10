"JESAM PEVAČICA, ALI NE PRIPADAM TOM MILJEU" Vendi brutalno o estradnjacima, potkačila KOLEGE, pa otkrila po čemu je DRUGAČIJA

Vesna Vukelić Vendi je progovorila o Sajmu knjiga, svom učešću na njemu, ali i sa čime se susrela tokom promocije knjige. Vukelićeva je istakla da je pevanje njena branša, ali da ne pripada tom miljeu.

- Ponosna sam što sam član ove ekipe, a u suštini ovo i jeste moje mesto. Ovo je roman a ne čminkana knjiga, ozbiljno je delo koje je zasnovano na istini. Ako ne ponudite misaono delo, ono neće proći, moram to reći iako ja poštujem uvek tuđi rad. Mnogi su prolazili, neki od njih da kažu ''bravo'' a neki od njih i da kupe knjigu, ne mogu biti ponosnija - započela je Vendi izlaganje u emisiji Premijera Vikend Specijal.

Vendi je otkrila svoju višestrasnost i objasnila u čemu je posebna u odnosu na ostatak estradnog neba na kome je više decenija.

- Za površnog posmatrača, oni samo vide površno. Takvi ne shvataju pozadinu i ne znaju kakvom miljeu pripadam, ne znaju mi genetiku i razvojni put. Moji nastupi su samo segment moje ličnosti, a knjiga je moje nevidljivo biće. Ja sam osoba koja ima široku lepezu interesovanja, ja jesam pevačica ali to ne znači da ja pripadam tom miljeu. Uvek se tražilo da čovek bude prosečnih duševnih kapaciteta, te se svi tapšu po ramenu i smeju... Ja se pevanjem bavim da bih digla nivo estrade, estrada nije mulj! Mediokriteti su većina, lažni su, smeju se bezveze. Kada strčiš ona smetaš i nepoznanica si. Nikada nisam bila lice nego ličnost, neko ko ima svoje dostojanstvo, jedna princeza.

Na samom kraju, pevačica je priznala da li se više isplati "roman ili pesma?"

- Ovo je moj prvi roman, a poziv mi je pevački... Nastupi jesu različiti i oni donose novac. To je isto kada bi pitali glumca da li želi da bude u filmu ili pozorištu. Šminkane biografije ne prolaze, jer je to nivou jedne novine, zato i nestaju. To se tretira kao polovna roba, a ova knjiga je roman - rekla je Vendi u emisiji Premijera Vikend Specijal.

