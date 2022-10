"MORAO JE DA PLATI" Saša Popović razvezao jezik o UGOVORIMA sa pevačima, a samo jedan od njih je prekinuo saradnju zbog OVOGA

Saša Popović, kao direktor "Grand" produkcije koja je iznedrila veliki broj folk zvezde, sa pravom može da kaže da je odgovoran za uspeh najvećeg broja aktuelnih pevača. Popović godinama nije davao intervjue, a sada je otvorio dušu i progovorio o svim temama koje se vezuju za njegovo ime i karijeru.

Na samom početku razgovora, Popović je otkrio da je jedino imao problema sa Milanom Stankovoćem, koji po njegovim rečima nije hteo da se povinuje ugovoru.

foto: ATA images

- Otkad Grand postoji, od 2004. godine stvarali smo nova imena, nove zvezde i održavali popularnost Bekuti, Šabanu, Tozovcu i svim pevačima te generacije. Otkad smo krenuli sa zvezdama, pa sve do danas to su mnoga imena. Imali smo problem samo s Milanom Stankovićem, koji je kad se vratio sa Evrovizije rekao da neće da se povinuje našem ugovoru i da radi za Grand. To je jedino negativno iskustvo, morao je neku odštetu da plati i to je to - rekao je Saša i prisetio se velikih imena koje su iznedrile ''Zvezde Granda''.

foto: Printscreen Premijera vikend specijal

- Tanja Savić, Rada Manojlović, Milan Stanković, bez obzira što je napustio Grand, od njega smo napravili zvezdu. Pa onda Milica Pavlović, Milica Todorović, Darko Lazić, Aleksandra Mladenović. Mnogo ih je, ne mogu svih ni da se setim - rekao je Popović i progovorio o famoznim ugovorima i procentima o kojima se mnogo spekulisalo u medijima.

foto: Printscreen Premijera vikend specijal

- Mi nismo uzimali mnogo njima. Bilo je 70% njima, 30% nama. Bakšiš ide 100% njima. Kad pogledate i kad sumiramo sve ove godine, oni su kupili stanove, lokale, automobile, kuće, sve smo ih obezbedili. Sedma sila uvek napiše Popović iskorišćava tu decu. Zvezdama Granda kojima je istekao ugovor u velikoj meri su nastavili da rade s nama, samo što se nije uzimalo ni 30%, nego samo menadžerski deo - otkriva Saša u emisiji Premijera Vikend Specijal.

Kurir.rs

Bonus video:

06:01 Saša Popović pojavio se na snimanju Zvezda Granda