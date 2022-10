MORAO JE POPOVIĆU DA PLATI ODŠTETU! Milan Stanković je jedini pevač koji je imao PROBLEM sa Grandom, OVO je razlog sukoba

Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" emituje se od 2004. godine, a do danas iznedrilo je veliki broj pevača i pevačica koji su, manje ili više, napravili uspešne karijere, a jedan od njih je bio i Milan Stanković, tako da je mnoge šokirala vest da pevač prekida ugovor sa "Grandom".

Naime, Milan Stanković pre nekoliko godina prekinuo saradnju sa "Grand" produkcijom o čemu je javno pred milionskim auditorijumom pričao, ali ni on i Saša, tada nisu rekli, šta je tačan razlog raskida ugovora.

Stankoviću je svojevremeno bilo zabranjeno 17 meseci da gostuje u emisijima Grand produkcije, nakon čega je odlučio da sklopi primirje sa estradnim magom Sašom Popovićem. Direktor Granda je tada potvrdio da je saradnja između produkcije i Milana završena, ali je otkrio da će mladi pevač i dalje imati mogućnost da se pojavljuje u Grand emisijima.

Popović je nakon dugo godina ćutnje otkrio da je jedino imao problema sa Milanom Stankovoćem, koji po njegovim rečima nije hteo da se povinuje ugovoru.

- Otkad Grand postoji, od 2004. godine stvarali smo nova imena, nove zvezde i održavali popularnost Bekuti, Šabanu, Tozovcu i svim pevačima te generacije. Otkad smo krenuli sa zvezdama, pa sve do danas to su mnoga imena. Imali smo problem samo s Milanom Stankovićem, koji je kad se vratio sa Evrovizije rekao da neće da se povinuje našem ugovoru i da radi za Grand. To je jedino negativno iskustvo, morao je neku odštetu da plati i to je to - rekao je Saša u emisiji Premijera Vikend Specijal.

Podsetimo, Milan Stanković je svojevremeno u emisiji „Glamur specijal“ na TV Hepi ispričao da mu je Saša Popović zabranio da s Jelenom Karleušom otpeva „Insomniju“.

