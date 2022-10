DUŠAN SVILAR UŽIVA U KAFIĆU SA 3 DEVOJKE! Nekadašnji pobednik Zvezda Granda promenio profesiju, a evo KAKO SADA IZGLEDA! PAPARACO

Iako je 2007. godine osvojio prvo mesto u "Zvezdama Granda" i počeo da niže uspehe u muzici, Dušan Svilar se vrlo brzo povukao sa scene.

Nekadašnji miljenik publike od tada se retko pojavljivao u javnosti, a muzičku binu zamenio je glumačkom scenom, pa je igrao naslovnu ulogu u komadu "Fantom iz Opere". U martu ove godine, posle duže pauze, Dušan se takmičio na takmičenju "Pesma za Evroviziju" s numerom "Samo ne reci da voliš", čiji je tekst napisao Momčilo Bajagić Bajaga.

foto: Damir Dervišagić

Naš paparaco fotografisao je Svilara pre nekoliko večeri u jednom prestoničkom kafiću. On se tada nalazio u društvu tri devojke, koje su pomno slušale ono što im je on govorio, iako se on spremao da krene dalje.

foto: Kurir

Inače, Dušan poslednjih godina, u skladu sa svojim angažmanom u pozorištu, živi u Beogradu. Nedavno je otkrio da je srećno zaljubljen, a poznato je da u prestonici ima i društvo svog brata, koji se bavi drugim poslom, kao i velikog broja prijatelja.

foto: Kurir

Podsetimo, pevač je često isticao da ga estrada ne zanima i da se gnuša skandala na estradnoj sceni. Odlučio je da se oproba u drugoj profesiji.

foto: Kurir

- Ne razumem potrebu čitalaca da ih zanima nečiji privatni život do detalja, a ne prihvatam da ja kao neko koga vole da slušaju kako peva moram da pričam o svom privatnom životu i onome što radim kada se kamere ugase - izjavio je svojevremeno pevač za medije.

foto: Kurir

Kurir.rs/A. Panić

Bonus video:

02:17 Dušan Svilar pred nastup na pesmi Evrovizije