DEŠAVA JOJ SE ONO, ŠTO JE SAMA OSUĐIVALA! Zadrugari bez milosti osuli paljbu po Grujićevoj, smatraju da je OVO uzrok njene promene

U Zadruzi se povela tema oko odnosa Sanje Grujić i Marka Stefanovića. Većinskim delom, zadrugari su osudili starletino ponašanje, jer napolju ima dečka, a po njihovim tvrdnjama, gaji emocije prema Stefanoviću.

Cveta je prva iskomentarisala.

- Ja moram da prokomentarišem Sanju, koja je danas rekla da bi volela da ide sa Brendonom u nabavku, kako bi nekim ljudima uzela po artikal, a nekima ništa. To nije lepo, demonstrirala si silu. Što se Marka tiče, vaše druženje mi je okej, rekla si da tvom dečku ne smeta. Ti se ponašaš kao da je on zaljubljen u tebe, a vidi se da je obostrano - rekla je Cveta.

foto: Printscreen YouTube

- Ja vidim da se Sanji dešava ono, što je osuđivala prošle godine. Ona se zaljubila, a ima momka napolju. Mene je osuđivala jer sam nešto uzela od Bilala, od Zvezdana. Ona se zaljubila u Marka Stefanovića. On mi je rekao da je bilo tajnih dodira, razgovora i ostalog. Sve ovo što se dešava je zbog Marka. Ovde se sve brzo sazna - rekla je Aleks.

foto: Printscreen YouTube

- Svako ima pravo na mišljenje. Za dva meseca je promenila trojicu, a ušla je kao zauzeta - kazala je Sanja.

Ja u poslednjih par dana primećujem da Sanja ima ozbiljne oscilacije u ponašanju. Marku i njoj sam dao guaranu, ona je rekla da ne želi. Ako ona stvarno ima mo momka, onda je realno zašto ne želi da prizna sve to. Ja smatram da ima momka, ali je lome emocije koje ima, pa je sada na klackalici - rekao je Marko M.

- Šta se danas desilo? - upitao je Milan.

- Brendon i Sanja su danas napravili šou. Meni se dopada kako je sve danas izgledalo. Ja sam očekivala da će biti neki napad na nju. Nakon svađe sa Mikijem, koja je bila nedavno, ja sma očekivala da će to da se desi. Sanja je bila deo te ekipe, šta se desilo, ni najbolje znaju. Ono što se desilo između Matore i Sanje, ja to ne bih povezivala sa Markom. Komentar Mikice Bojanića da je ljubio u vrat, ona sama zna da li je to istina - rekla je Zorica.

foto: Printscreen YouTube

- Meni su samo spale naočare, kada se to desilo - rekla je Sanja.

- Marko nije znao da se snađe, kada je danas počeo da odgovara. Više stvari je tu u pitanju. Sanja pretpostabljha da Bakša mnogo toga zna o nkjoj. Žao mi je što je došlo do uvreda između Sanje i Marka. uglavnom, sa više strana postoji što se dešava sve ovo oko nje. Bila je mirna tiha, dosta toga ima da se kaže, a nije se reklo - rekla je Zorica.

foto: Printscreen YouTube

- Baš me boli briga za Mikicu i te priče. Odnos sa drugim ljudima ne utiče na onaj između mene i nje - kazala je Matora.

