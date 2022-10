BUKTI RAT MARIJE I CARA! Kulićka odbrusila Filipu nakon priče da je u TAJNOJ VEZI sa Bebicom, otkrila sve o PRETNJAMA, idu na SUD!

Nakon izjave Filipa Cara, u kojoj je u negativnom kontekstu komentarisao Miljanu Kulić, kao i njenu porodicu, oglasila se Marija Kulić.

Marija je prvo prokomentarisala uvrede koje joj je uputio Filip Car.

- Prosto me je stid odgovarati javno ovakvim mediokritetima, momcima sa ozbiljnim psihijatrijskim dijagnozama, kvazi mafijašima, nesrećnicima, nevaspitanim i odbačenim osobama, ali s obzirom da smo bili u rijalitiju, odgovoriću i sa osmehom, što se mene tiče, i sa tugom, jer nisam ni u kakvoj mogućnosti da pomognem momku, niti sam lekar psihijatar, niti sam mu majka, niti po godinama prijateljica, niti sam angažovana u manastiru gde leče okorele duvace - istakla je Marija.

foto: Zorana Jevtić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

Nazovezala se na Filipove navode, da je izvesno vreme u tajnoj romansi sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Meni samo jedno nije jasno, gde je on to video i čuo da majka ima nešto u ljubavnom smislu sa ćerkinim momcima - kazala je Marija, pa dodala:

- Žalosno je što mu se po glavi vrzmaju takve ideje, ali ako je takve bolesne radnje video u svojoj porodici, onda bih mu odgovorila, da nisu sve porodice iste - kazala je Kulićka.

- On je prema svim devojkama bio agresivan i strašno vulgaran, psovao im pokojne bake, braću, sestre, majke i očeve, a te lektire se čitaju u srednjoj školi, i ljubavne i rodoljubive, tako da se nisam iznenadila klošarskim izražavanjem prema meni. Najveci klošar i pi*kopaćenik svih rijalitija i najveća pi*kica jer napada devojke i gnusno vređa i maltretira, a od fizički kud i kamo spremnijih momaka beži jadan da ga ne istuku, a gaće mu se tresu samo kada neko od njih povisi ton na njega. Mišić odmah pobegne u rupu, sakrije se i čeka da se bura stiša, a onda izađe, pokori se i izvini da ga ne bi tukli - priča Marija o Filipu, ali se tu nije zaustavila:

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

- Novac koji je Miljani dao bez mog pitanja, krijući od mene da je dao za kocku, jer sam ja jasno rekla da bude li joj neko dao za kocku sa Zolom, ja neću vratiti, pa vi izvolite. I pored toga što ja nisam htela da vratim, Miljana me slagala, uzela i ponela da mu vrati, a Zola joj je rekao: "Ostavi da ima sada za nas, nemoj sada da mu vraćaš", pa su i to prokockali. Zato mu je Miljana i rekla: "Neka ti vrati Zola". I iskreno, i ona je vraćala Zoline kockarske dugove mnogo veće od tog, pa sada, kada je i Zola zaradio novac, neka vrati Filipu to što su prokockali dug koji je bio namenjen njemu. Eto, i ko još podržava bilo kakav odnos između Miljane i Zole? To je van pameti - ističe Miljanina majka.

- Volela bih i želim Filipu da pokuša da radi na sebi, da bude momak za primer, da pokaže ono što do sada nije, mislim na pozitivne stvari, pre svega u muško-ženskim odnosima, a onda i prema starijim osobama. Njegov otac me je zvao dok se on u rijalitiju blesavio sa Dalilom i obratio mi se sa velikim poštovanjem i uvažavanjem, a on evo kao najveći klošar - otkriva Kulićka, pa nastavlja:

foto: Printscreen/Premijera

- Što se tiče telefonskih pretnji, snimljene su u Miljaninom telefonu, možda se i ne seća kako je pretio, ali ja znam jer mi je pustila snimak i čuo je i Nenad, s tim što ja ne mogu to da dam novinarima, jer je telefon pod šifrom, ali zato će poslužiti kao dokaz na sudu, mada čisto sumnjam da će i raditi po tom pitanju jer nije Srpski državljanin, ali pokušaćemo svakako. Čim su rekli da ne reaguju za Republiku Srpsku, kada je Ivica, Zolin, zatvarao, neće ni za njega. Zato sam ga pozvala da dođe i da pokuša sa namerama kojim je pretio - zaključuje Marija.

Podsetimo, Filip je Mariju nazvao babom, koja je unovčila bolest svog deteta. Car je istakao da je Miljana tražio novac, koji joj ne on dao. Ono što je najviše šokiralo javnost je njegova izjava, da je Marija u tajnoj vezi sa svojim zetom, Nenadom Macanovićm Bebicom. Marija je ovim povodom odlučila da odgovori Failipu na sve gnusne uvrede, koje joj je uputio.

Kurir.rs/Pink.rs

