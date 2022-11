OVAKO JE SAŠA POPOVIĆ "PELJEŠIO" DIJASPORU PO SVADBAMA: Kad neko maše sa 500 €, kleknem, a ma ko, bre, ne bi! DOBRO SE OKITIO

Jedan od čelnih ljudi "Granda" Saša Popović progovorio je o malverzacijama i prevarama koje ga prate godinama. Takođe je pričao o bakšišu, te naveo da nije lako kada vam mašu velikim novčanicama da se suzdržite i odmah ne kleknete.

Naime, Popović je otkrio na šta su sve pevači, kao i on sam, spremni zbog dobre love, te opravdao svaki postupak ne bi li se uzeo veliki bakšiš.

- Pio je Đani iz obuće, ne znam sad ni ko je klečao, mnogo njih je to radilo. Kada ljudi mašu sa 500 evra s jedne strane, pa 500 evra s druge strane, pa ti tako mašu oko glave, ma ko, bre, ne bi kleknuo. Ne mislim da je to nešto loše - rekao je Popović, pa dodao da je najbitnije da vas dobro okite i da ispunite želju domaćina.

- Sad si na svadbi i pevač si, ovi ti trpaju 1.000, 2.000 dinara, a onda kum kaže: "Dodi klekni i otpevaju mi tu pesmu", a vidiš drži štos novčanica. Jednu pesmu klekneš i šta, šta je to, okiti te i ćao. Ja sam najveći bakšiš 1978. godine dobio u Bačkom Dobrom Polju, svirali smo neku svadbu. I kum tamo na svad- bi kaže: "Ko je harmonikaš? Dodi ovamo, idemo do opštine, tamo je Venčanje i posle ćeš s orkestrom da sviraš kad se vratimo". Ja pitam u koja kola sedam, a on kaže: "Nema kola, idemo dva kilometra pešice i ti usput sviraš."

Nakitili su me dva kilometra tamo, dva kilometra ovamo. Tada je bilo mnogo novca, bile su marke bradonje. Tada sam na harmonici imao 2.000 maraka, to ti je kao sada 15.000 evra. Ja uzmem bakšiš i stavim u džep, pa smo posle to podelili, a prvo sam hteo sve za sebe da zadržim.

Popović je progovorio io prevarama i malverzacijama ,,Granda" i tom prilikom otkrio zbog čega mu je policija upala u službene prostorije, preturala po računovodstvu firme i vršljala po papirima.

- Upali su i rekli: ,,Ruke na sto!" Ja gore glavu, oni opet: ,,Lezi, ruke na sto!" To je bila policija Poreske uprave i s njima nema šale. I kaže glavni ovom drugom: ,,Idi tamo u računovodstvo i proveri mi Radu Manojlović, Darka Lazića i Jelenu Gerbec." Vraća se policajac i kaže:" Darko Lazić 130.000 evra, Rada Manojlović 120.000 evra, Jelena Gerbec 60.000 evra", to je plaćeni porez za njih na godišnjem nivou. Pitaju me: ,,Zašto Gerbec tako malo?", ja kažem: ,,Ona manje zarađuje od njih, nije toliko popularna" -pravdao se Popović i bez blama priznao da je tada pokušao inspektore indirektno da ispita o pravilima u zakonu i začkoljicama što se bakšiša tiče, čime je dodatno podstakao sumnje da se bavi nelegalnim poslovima. Naime, njega je zanimalo kako poreska tretira bakšiš, koji pevači dobijaju na nastupima:

- Ja ih pitam: ,,Kako vi tretirate bakšiš?" Oni kažu: ,,Tretiramo to kao dobru volju." Ja ih pitam: ,,Dobro, da li ja sada mogu da uzmem pare od bakšiša i odem da kupim stan." Kažu oni: ,,A ne, morate da odete u Poresku i oporezujete te pare, to su crne pare. Kada ih obelite, platitet porez od 20 odsto, onda možete da odete i kupite stan, auto ili šta god."

