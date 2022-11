HAOS U BELOJ KUĆI, OBEZBEĐENJE HITNO REAGOVALO! Miljan Vračević NAPAO Ivana Marinkovića, zamalo došlo do tuče

Ivan Marinković i Miljan Vračarević su se sukobili na porodičnom sastanku, jer Vračarević smatra da Ivan huška ostale zadrugare protiv njega.

- Guraš Sanju i Necu, veruj mi - rekao je Miljan.

- Ne, ja to ne radim - odgovorio je Ivan

- Radiš to perfidno. Odjedanput su oni sa tobom dobri - nastavio je Vračević.

foto: Printscreen Youtube

- Ja sam rekao, sa Mikijem znam gde mi je granica, sa Zvezdanom, mogu da pokušam da ga dovedem do ludila, kao što možete vi mene. Tebi ništa nisam uradio. Sa njima znam dokle idem. Sve preko ovoga sa Zvezdanom bi bila ozbiljna provokacija. Sa tobom ne znam na čemu sam, pretiš da ćeš da lomiš noge i ubiješ nekoga. Ja ne polivam, ne gađam, ne kopam grobove. Nisam došao ovde da oduzimam ljudima parče hleba, mene brine da ja ne naj*bem - dodao je Marinković.

- Evo, pre jedno 20 dana, ti i ja krenemo da pričamo o podršci. Ti kažeš da sam nesrećnik, da nemam ništa, čemu to - pitao je Miljan.

- Ne, Mikica i ja smo pričali o fanovima, ja sam rekao da imam dugogodišnje, ti si gledao i rekao: "Koje ti fanove imaš?". Onda si me iznervirao, pa sam rekao da mislim da je to nesrećno što mi govoriš to da nemam fanove. Imaš poseban pik - rekao je Ivan.

foto: Printscreen Youtube

- Ja sam rekao šta sam imao o tebi i odnosu prema detetu, ali kažem ti da perfidno guraš Sanju i Necu - nastavio je Vračević.

- To nije moj stil, ja dobro znam sa kime ideš. Ja sam sa Necom i Pecom još u karantinu išao, sad znam dokle idem sa njima. A da imam potrebu da mi oni služe kao sredstvo za huškanje, ne - nastavio je Marinković.

- Ti Sanji, on Neci. On dolazi odavde da me napomene i opsuje mi dete na prvo - govorio je Miljan.

- To ti radiš, juče pitaš šta sam ja klošar rekao za tebe. Kao da hoćeš konflikt - rekao je Ivan.

- Ti guraš tu priču, neki su rekli da im treba ta priča kad dođe Miljana. Evo, prihvatiću da sam ja pogrešio - nastavio je Vračević.

- Ja sam sad mnogo pametniji, želim sukobe da rešavam ovako. Ti si spustio granicu sa njima, a sa mnom si je podigao na visinu. A trebalo bi da bude obrnuto. Šta imaš veći problem sa mnom? Da li se biješ sa drugovima ili sedneš u kafanu i rešiš problem - pričao je Marinković.

Kurir.rs

Bonus video:

02:55 Ivan Marinković ulazi u zadrugu 6