LEPA LUKIĆ OPET IZGUBILA U KAZINU 1.000 €! Pevačica se vratila starom POROKU, a evo zbog koje igre je OSTALA BEZ PARA

Lepa Lukić izgleda da se vratila starim porocima, pa je tako nedavno opet snimljena kako ulazi u jedan kazino.

Kako saznajemo, legenda narodne muzike je prilikom jedne od svojih poslednjih poseta kockarnici na Novom Beogradu, potrošila čak 1.000 evra a i njoj je ostala do fajronta. Te večeri nije bila srećne ruke, ali je to verovatno neće sprečiti da uskoro ponovo ode u kazino i okuša sreću, kao što je poznato da to već radi godinama.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa pevačicom, ali nam se ona nije javljala na pozive.

Podsetimo, Lepa je ranije govorila za Kurir o svom poroku.

- Ljudi misle da ja spavam u kazinu, a nisam izlazila za vreme korone 60 dana. Kakva je to glupost da ne izlazim iz kazina, pa ne mogu da ne jedem, da ne spavam. Za moje pare ja mogu da budem gde god hoću. Nisam ukrala, šta se to koga tiče. Narod zna da ja volim da igram, nisam zaslužila da me napadaju. Umem da zaigram ponekad i ne krijem, to zna i vrabac, a narod me nije napustio ni ako igram - rekla nam je Lepa jednom prilikom, a onda otkrila i da joj je omiljena igra blekdžek.

- Ma volim da zaigram, ali se bojim kocke. I sad odem u kazino malo da pustim ventil. Niti se drogiram, niti pušim, niti pijem. Zar treba da sedim u četiri zida? E, neću! Ja se podmlađujem. Nisam raspikuća. Šta ste se okomili na mene?! Izgubi se, ali se i dobije. Igram blekdžek. Ne idem u kazino da bih nekog izvaćarila. Ako imam sreće, dobijem, a ako vidim da nemam, prekidam. Nisam budalčina da sejem pare po kazinu - rekla nam je Lukićeva.

