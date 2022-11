"MOJ OTAC JE MAJKU SILOVAO I IZBIO JOJ ZUBE" Jeziva ispovest Aleksandre Nikolić, progovorila o PAKLU kroz koji je prošla

Učesnica rijaliti programa "Zadruga" Aleksandra Nikolić ima samo 24 godine, ali je njeno životno iskustvo znatno veće.

Da u Aleksandrinom životu nisu "cvetale ruže" govori i njena porodična situacija, o kojoj je i sama, kroz suze pričala u prethodnoj sezoni rijalitija "Zadruga".

- Ne volim kada me ljudi vide da plačem. Imam i mamu i tatu, ali u suštini samo mamu. Otac mi se ne javlja, nemamo komunikaciju i to me boli i tišti u dubini duše - počela je svojevremeno svoju ispovest Aleksandra u "Premijeri Vikend Specijalu":

foto: Pritnscreen

- Prošle godine je bio jedan trenutak gde sam ja šaputala nisam znala da snima kamera i pričala sam neke stvari koje su se dešavale između mame i tate. Istina je da je on nju zlostavljao, to je me poremetilo i zato sam i krenula lošim putem. Bila sam tu u stanu kada se to dešavalo. To je bilo maltretiranje, izbijanje zuba, silovanje, to su neke užasne scene koje ja pokušavam da zaboravim. Bila sam srednja škola, prva godina, ne znam ni ja tačno. To je bio period kada sam trebala da gledam neke normalne stvari, a ne to. Kada sam napunila 18 godina, ja sam rekla mami da želim da idem, spakovala se i pitala je da li hoće da ide. Znaš kako je živeti sa 100 evra mesečno, to je jako teško. I onda sam se ja spakovala, dva para farmerki i jednu majicu i krenula i eto - ispričala je Nikolićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

Aleksandra se potom dotakla i svog detinjstva koje je provela kod bake:

- Bila sam kod bake na selu, mama mi je bila pevačica, radila je preko. Bilo mi je lepo tamo. Tu mi je bila i sestra, imala sam lepo detinjstvo. Nismo imali puno novca. Oca sam upoznala sa 11 godina, on je zvao moju mamu i rekao da je u Beogradu da me dovede u Mek na Slaviji, ja nisam imala osećaj šta je tata, šta imati tatu i samo ulazi jedan čovek, visok, i pruža mi ruku i kaže "zdravo sine, ja sam tvoj tata". On je tu bio par dana, mama me je pustila da šetam sa njim, ali je sve krenulo nizbrdo kada sam malo odrasla... Ja sam znala da se on zove Aco, baka i mama ga nisu volele, to sam znala i nikada mi nisu pričali o njemu. On je rekao da zbog mame nije tu i da mu je njena porodica uradila nešto loše - rekla je Nikolićeva i dodala:

- Menjala sam dosta škola, Sremčica, Medak, Krnjača i onda sam upisala srednju Poljoprivrednu, pa sam završila za frizera. Bila sam nemirna, sedim na času i nešto mi pukne tako i samo odem - pričala je Aleksamdra svojevremeno.

Kurir.rs

Bonus video:

03:59 Aleksandra Nikolić ulazi u Zadrugu 6 bez Dejana