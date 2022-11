OVO JE MINIMAKSOVA ĆERKA! Voditelj imao 2 braka i troje dece, svi kažu da je Ana PRESLIKANA otac! Evo šta joj je tražio na samrti

Voditelj Milovan Ilić Minimaks svojom duhovitošću i harizmom već na početku karijere osvojio je publiku širom regiona i sve do danas ostao upamćen kao jedan od najvećih šoumena s naših prostora.

O životu slavnog Minimaksa mediji su često pisali, a nije tajna da je bio miljenik žena. Međutim, kako je jednom prilikom ispričao, "mnoge od njih je želeo, a samo dve je odveo pred oltar". Prvi put se oženio kada je imao samo 22 godine, a tokom ovog 12 godina dugog braka dobio je prvog sina, Igora.

Nakon razvoda od prve supruge, legendarni voditelj rešio je da po drugi put stane pred oltar, a ljubav sa Biljanom potrajala je sve dok ih njena smrt 2004. godine nije rastavila.

Minimaks je tokom braka sa Biljanom dobio dvoje dece - sina Vladimira, kog smo svi dobro upoznali kao člana muzičkog sastava "Sha-Ila", i ćerku Anu, koja se retko pojavljuje u medijima.

Ana je u jednom od retkih razgovora za domaće medije progovorila o sećanjima na svog oca, tvrdeći da ni tokom najtežih dana nije odustajao od onoga što je voleo. Kako je istakla, čim je otišao u bolnicu imao je jednu želju, a to je da mu donesu papir i olovku, kako bi mogao da zapisuje svoje misli.

- Prvo što mi je tražio kada je legao u bolnicu bili su papir i olovka. Nije tražio hranu i piće, nego papir i olovku. To je bio on. On ima neke neobjavljene stvari i to se nadam da ćemo prikazati na izložbi koju planiramo - rekla je Ana tom prilikom.

