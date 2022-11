ŠOK TVRDNJE DALILE DRAGOJEVIĆ O BIVŠIMA: Dejan i Filip su HOMOSEKSUALCI! A evo kako im je poslužila kao ZLATNA KOKA

Bivsa zadrugarka Dalila Dragojević brutalno je oplela po bivšim partnerima Dejanu Dragojeviću i Filipu Caru, te ih je nazvala homoseksualcima.

Naime, Dalila je priznaje da je obojicu otkačila te da je nakon neko kog vremena zaključila da joj homoseksualci i da vole i devojčice i dečake.

- Dejan i Filip treba da se smuvaju pošto se već nazivaju zetovima i uđu u "Zadrugu 6", da pokidaju sve, kao dva zaljubljena dečaka, koji vole i jedno i drugo - rekla je Dalila, pa komentarisala priče da je Car i dalje voli:

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako jedan status na Instagramu kaže: "Zamoliću devojke svojih bivših da se potrude bolje na njima jer ne prestaju da me zovu." Neka prosude sami! Zamisli da ja sada zovem Dejana da mu dam savet kako da se ponaša u vezi, ne, ne zanima me dečko! Neka me Car voli, ali treba da voli prvo sebe. On ne voli sebe pa ne može ni nikog drugog. Iskreno, polako se vraćaju svi ti koji su mi okrenuli leđa, svi mi šalju ponude za izlaske, i to mi je vrlo čudno, a kad bolje razmislim, znam zašto se to dešava. Razumem ih, ali ja nisam neko ko će biti dostupan za njih. Marijanu isključujem iz toga, ali kažem ti, na prste jedne ruke mogu da nabrojim ljude koji su bili tu kada mi je bilo najteže.

Dragojevićeva priznaje da je bivšem mužu, ali i drugim muškarcima, poslužila kao zlatna koka.

- Očigledno da, zlatna sam koka. Želim im da prosperiraju i da se ostvare, da budu ostvareni muškarci, da ne ulaze u rijaliti, da se posvete biznisu i da, jednostavno, zaborave zlu, pokvarenu Dalilu, koja im je uništila živote. Ne bih komentarisala ko je šta postao. Smatram da ja nikome nisam unistila živote. Oni žele da me udalje od svih ljudi i da budem neko ko je svima naneo zlo, a ja sam ih samo učinila srećnim - zaključila je Dalila.

kurir.rs/srpski telegraf

Bonus video:

00:13 Dalila Dragojević objavila snimak iz kreveta