DRAGANA MITAR DALA 11.000 € ZA OPERACIJE NOSA! Lomili su ga, vadili hrskavice, a evo zbog čega je morala čak 7 puta da ide POD NOŽ

Starleta Dragana Mitar nedavno je sedmi put operisala nos zbog čega se našla na meti korisnika društvenih mreža koji su je prozvali zbog intervencije koju je radila. Ona se tim povodom oglasila za Kurir i objasnila zbog čega je imala više od jedne estetske korekcije, ali i otkrila da su je plastične operacije nosa koštale čak 11.000 evra.

- Meni je sada mnogo žao što nisam otišla kod ovog doktora prvi put kada sam se odlučila na estetsku intervenciju nosa jer bih imala samo jednu operaciju. Doktor koji mi je prvi put opereisao nos je isti koji mi je radio i silikone u grudima. Bila sam zadovoljna njima i mislila sam da će mi lepo uraditi i nos, ali mu to očigledno ne leži - ispričala je Dragana i objasnila zbog čega je nekoliko puta operisala nos:

foto: Printscreen/Instagram

- Naravno, ja sam bila nezadovoljna, a lekar je to pokušavao da reši. Imala sam šest operacija kod njega i onda sam presekla i rekla da ću da odem kod drugog dokrota koji će to uraditi kako treba. Tako je i došlo do ove sedme poslednje operacije. Kada kažu sedam operacija, to zvuči strašno, ali nije baš tako bilo. Prvi put kada sam operisala nos, ja ga nisam lomila, samo sam ga sužavala. Međutim, ja sam sklona tim nekim otocima i nos je bio veći nego što sam želela. Kasnije smo ga mi lomili, on je vadio hrskavice naredna dva puta. Posle tog drugog lomljena nosa, ja sam mislila da je to to. Bila sam srećna jer sam se ponadala da ću imati mali lep "Barbi" nos kakav sam ja zamislila. Kada je operacija završena, shvatila sam da mi jedna stana nosa upada, da izgleda krivo, kao da se ulubljuje u lice. Tada je doktor pokušavao da ispravi stvar, ali nije moglo - objasnila je bivša rijaliti učesnica i ispričala kako je ova situacija uticala na njeno psihičko stanje.

- Bila sam dugo zbog toga nervozna i iskompleksirana. Nije mi palo na pamet da se tliko puta operišem, htela sam da to uradim jednom, ali nije uspevalo. Dok nisam dobila ono što sam zamislila, nisam stala. Sada sam konačno zadovoljna i odlučila sam da prestanem sa svim tim operacijama - rekla je Dragana.

foto: Privatna arhiva

- Od silnih hrskavica koje su vađene tokom prethodnih intervencija, nije više imalo šta da drži nos i on je pao. Ovaj doktor mi je izvadio najfiniju hrskavicu sa rebara ispod grudi kako bi mi držale nos. Iskoristila sam nešto svoje što mogu da iskoristim da ne bih ubacivala strana tela u sebe - iskreno je rekla ona.

Dragana je za Kurir otrkila i koliko je novca potrošila da bi imala nos kakav želi.

foto: Printscreen/Instagram

- Prvu operaciju nosa sam platila 2.000 evra. Pošto se sve izdešavalo greškom lekara, on mi naredne intervencije nije naplaćivao po punoj ceni već sam plaćala samo instrumente kojima radi i anesteziju. Narednih pet odlazaka kod njega sam plaćala po 400 evra, što znači da sam na njih potrošila još 2.000 evra. Poslednja operacija bila je najskuplja, ali je vredelo, platila sam je 7.000 evra, ali konačno imam nos kakav sam želela.

Kurir.rs/ Ana Denda

