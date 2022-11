TEODORA DŽEHVEROVIĆ SE ZA NINA UDAJE U ŠUMI: Mama Džehva otkrila detalje SVADBE, a jedna stvar je i za nju ŠOK

Teodora Džehverović je najavila da se udaje sledeće godine za svog dečka košarkaša Ninu Čelebića, ali njena majka Goca nije obaveštena o tome.

"Ja ne znam da planira da se uda naredne godine. Možda i hoće, ali nismo o tome pričale. Svakako, ono što znam, a što mi je ona rekla jeste da ne želi ogromnu svadbu, već hoće da to bude u užem krugu ljudi, prijatelja, familije. Da ima neku lepu venčanicu, i još mi je rekla da bi volela da se uda u nekoj šumi. To joj je sad zanimljivo. Videćemo koliko će da je drži sve to što je zamislila", rekla je mama Džehva i dodala da je veoma zadovoljna budućim zetom.

"Nino je fin dečko, stvarno nemam lošu reč za njega. Ja sam Teodori rekla da će meni svaki zet odgovarati samo ako nju voli, poštuje, ceni i podržava. On sad igra u Somboru, pa je ona često kod njega. Upoznala sam i njegove roditelje. Stvarno su divni ljudi, što se kaže, baš su na mestu. Oboje su bili profesori muzike u školi. To je jedna skladna, fina, divna porodica", rekla je Goca.

Možda joj ćerka nije rekla ni da jedva čeka da postane majka. U međuvremenu sve su obezbedili, stan imaju, on igra, ona nastupa...

