NEDA UKRADEN BILA TRUDNA SA POPOVIĆEM? Isplivala NAJVEĆA ESTRADNA GLASINA, Saša o BEBI pričao i sa baba Vangom!

Ko je pročitao autobiografiju Nede Ukraden "Zora je svanula", može da kaže da u toj knjizi ima više zanimljivih i upečatljivih događaja o kojima je slavna pevačica pisala s posebnim emocijama, a tiču se njenog poslovnog i privatnog života.

O nekima se već pisalo u medijima, kao, na primer, o Nedinim emotivnim partnerima kojima je posvetila čitava poglavlja.

Kad je reč o njenoj vezi sa Sašom Popovićem, Ukradenova je navela da su njih dvoje počeli da se zabavljaju u leto 1989. i da su mnogo vremena provodili zajedno, zatim da su često putovali na relaciji Sarajevo - Novi Sad i planirali zajedničku budućnost. Neda je upoznala Sašinu majku Branku, s kojom je bila jako bliska, a i njena porodica, majka, otac i ćerka Jelena, sjajno su prihvatili Popovića.

Osim detalja o tome gde su se viđali i provodili vreme, pevačica nije otkrila ništa više, a po svemu sudeći, izgleda da je jednu veoma važnu stvar prećutala u autobiografiji.

Navodno, reč je o njenoj trudnoći!

Neda i Saša Popović sredinom 1990. saznali su da će postati roditelji, saznaje Kurir od dobro obaveštenog izvora, ali je pevačica nakon nekoliko meseci imala spontani pobačaj. Posle toga bili su još nekoliko meseci u vezi, a raskid je usledio početkom 1991, kad su odnosi između njih zahladneli.

Da u ovome može biti istine, vidi se u izjavi koju je Saša Popović dao za Kurir i druge medije 10. juna 2021. na promociji albuma svoje supruge Suzane Jovanović. Tad je pričao o proročanstvima baba Vange, koja mu je mnogo toga predvidela, kako je sam rekao.

- Vanga je pričala srpski lepo, razumno. Tad mi je rekla: "Imaš 37 godina, otac ti je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Tvoja majka ne pali sveću za slavu, moraš da je upozoriš na to. Taj crveni auto koji si kupio je fenomenalan i čuvaj te papire koje si u Vijeni (Beč) napravio." Pao sam u nesvest, kako ona sve to zna. Još mi je rekla: "Ta grupa u kojoj si sad, raspašće se. Za godinu dana nećete postojati." A mi tad, 20. avgusta 1990, imamo 120.000 gledalaca u Sofiji, na vrhuncu karijere - govorio je on, pa nastavio:

- Ja nju onda pitam: "Kažite vi meni, Vanga, kad ću se ja oženiti?" Ona meni kaže: "Zaboravi, narednih šest godina se sigurno nećeš oženiti." Ja sam se oženio 1998, a Vanga je umrla 1996. A ja njoj kažem: "Kako se neću oženiti, pa moja devojka je trudna, u četvrtom mesecu..." Kaže Vanga: "Ništa, od te devojke nema ništa. To dete se neće roditi. Petog januara sledeće godine ćete raskinuti." Ne mogu da vam kažem o kome se radi! Sve je tako bilo - naveo je Popović tada.

Dakle, vrlo jasno se iz Sašine izjave zaključuje da je on baba Vangi 20. avgusta 1990. rekao da ima devojku koja je u četvrtom mesecu trudnoće, na šta mu je ona rekla da se to dete neće roditi i da će s partnerkom raskinuti 5. januara 1991.

Neda Ukraden navodi u autobiografiji na 234. strani da je s Popovićem raskinula početkom 1991.

- Sale i ja smo se polako hladili i proredili naše viđanje. Situacije i događaji koji su se nizali velikom brzinom sve više su nas udaljavali. Iako je naizgled bilo sve okej, jasno je bilo i meni i njemu da je jaz među nama poprilično veliki. Moj najbolji lek uvek je bio rad, pa me je i na početku te 1991. godine posao u vezi s novim albumom s Hari Mata Harijem prilično vezao za Sarajevo, potpuno mobilisao i okupirao svaki slobodan trenutak. Uz koncerte i turneje, kojih je uvijek bilo, nisam imala vremena za dodatna uzbuđenja i opterećenja privatnim problemima, pa je relacija Sarajevo - Novi Sad nekako ostala po strani - napisala je pevačica.

Pozvali smo Nedu za komentar.

- To nije tačno. Ja sam rekla šta sam imala da kažem, ostalo ne želim da komentarišem i ulazim u neke detalje koje je neko iskonstruisao. Smatrala sam da sam dužna da objavim knjigu koja se tiče mog života, a ne neko drugi da piše o mom životu stvari koje nemaju veze sa mnom. Ja sam trenutno u vožnji i sve što sam želela da kažem i otkrijem se nalazi u knjizi - objasnila je pevačica, dok se Popović nije javljao na naše pozive.

