O NJENOM S*KS SKANDALU PRIČA SE I POSLE 16 GODINA! Zvezda Granda zbog INTIMNOG snimka prošla GOLGOTU, a evo kako DANAS IZGLEDA

Pevačica Sanja Stojanović proslavila se učešćem u muzičkom takmičenju “Zvezde Granda”. Iako je imala odlične nastupe i dobro peva, ipak je publika pamti najviše po eksplicitnom snimkuk, koji je svojevremeno procurio u javnost.

Sanja nije srećna što je publika i dalje povezuje sa tim.

- Generalno ta afera, komentari i medijski naslovi oko iste prate me čitavih 15 godina. Sve mislim proći će nekada, jer ima toliko stvari koje su mi se izdešavale, ali eto, to “moje” je tako upečatljivo, a ujedno i toliko dosadno, da mi je postalo strašno. Izlizana je priča, ja to ignorišem, više se ni ne iznenadim kad pročitam takve naslove, gotovo svi su isti - istakla je Sanja svojevremeno za Grand .

foto: Printskrin Youtube

- Generalno ta afera, komentari i medijski naslovi oko iste prate me čitavih 15 godina. Sve mislim proći će nekada, jer ima toliko stvari koje su mi se izdešavale, ali eto, to “moje” je tako upečatljivo, a ujedno i toliko dosadno, da mi je postalo strašno. Izlizana je priča, ja to ignorišem, više se ni ne iznenadim kad pročitam takve naslove, gotovo svi su isti - istakla je Sanja svojevremeno.

foto: PS/YT

Nakon ovog skandala, povukla se iz javnosti više od decenije, a nedavno se vratila na muzičku scenu. Tada je sačekao novi medijski skandal oko njenog razvoda, a pisalo se da ju je muž izbacio na ulicu sa dvoje dece.

-Na to je stavljena tačka i ne bih uopšte da promovišem svoj razvod, već sebe i svoje pesme. Sve što je završeno, čemu je definitivno kraj nema potrebe da produbljujemo - rekla je svojevremeno za “Grand online” i otkriva da ima novi problem – zbog korone ne može da nađe novog dečka.

foto: Kurir televizija

-Ova korona je sve zakomplikovala, svi sedimo u kućama, niti možeš koga da upoznaš, niti da vidiš. Ne rade nam kafići, ne rade ni bioskopi, bar neko da me vodi u bioskop (smeh). Ja se nadam da će proći sve ovo, da se uljudimo. Ograničenja mi je preko glave - zaključila je.

Kurir.rs