NIKOLIĆKA NASTAVLJA RAT! "Dosta mi je više Raste, cela SRBIJA će saznati KO JE ON!" Osula drvlje i kamenje na BIVŠEG MUŽA

Nakon što je Ana Nikolić na Instagramu isprozivala bivšeg supruga, Stefana Đurića Rastu, pevačica se sada oglasila i detaljnije objasnila o čemu je reč.

Naime, Ana je u razgovoru nije krila bes, te u više navrata istakla da više ne želi da trpi reperova "zlodela", kao i da je rešila da mu jednom zasvagda stane na put.

- Ako sam napisala zlodela, znači zlodela! Neću ovako ništa da pričam, sve ćete saznati uskoro, da se jednom zasvagda stavi tačka na "velikog tatu"! Na gospodina "Ristu"! Više mi ga je dosta i sada će cela Srbija da sazna i ko je on, i šta je on, i gde je on, ali i šta sam ja, i tako dalje... Trenutno nemam odgovora na sva pitanja, ali smišljam šta ću uraditi da konačno jednom i zauvek stanemo na put tom "velikom tati" i toj "mami", koja stalno nije dobra mama, pa ćemo da vidimo ko je mama, a ko tata ove priče, jer mi je više muka - govori Ana Nikolić.

Inače, kako bismo proverili o čemu je reč, kontaktirali smo Rastu:

- U kontaktu smo koliko moramo da budemo. Ne bih više ništa komentarisao - rekao je Rasta za Kurir.

