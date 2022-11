NATAŠU PITALI ODAKLE JOJ PARE ZA SAV TAJ LUKSUZ! Rodići zarađuju od prodaje PILIĆA, žive u raskoši, a ovo je njihov DOM u Titelu!

Najstarija sestra Rodić, Nataša na svom Instagramu neretko objavljuje fotografije na kojima se vidi kako uživa u luksuzu, a sada je zbog toga naišla na jedan komentar koji je privukao veliku pažnju.

Naime, Nataša trenutno boravi u Monte Karlu, te se odatle oglasila na svom Instagramu. Jedna od korisnica ove društvene mreže pitala ju je u komentaru odakle joj novac za ovakvo putovanje, na šta je ona rešila da odgovori.

- Neki ljudi gaje piliće i stoku ceo život i uspeju da žive neki normalan život. Ali od pilića da stigne do Monte Karla i non stop u provode neke… ne bih rekla da je to od pilića - napisala je nepoznata devojka, na šta je Rodićeva reagovala:

- Bacila sam te sad u ozbiljno razmišljanje - napisala je Nataša uz emotikone smajlija.

Inače, od trenutka kada je porodica Rodić postala poznata javnosti zbog veze Bogdane Rodić sa Veljkom, znalo se da se radi o veoma imućnoj porodici iz Titela.

Oni se bave poljoprivredom i poseduju farmu pilića, a sve tri ćerke bile su uključene u porodični biznis.

Iako su Bogdana i Bojana "napustile" porodično gnezdo i preselile se u Beograd kod svojih partnera, često sa novim porodicama rado odlaze kod svoje porodice u Titel, gde se okupljaju i uživaju u prirodi, ali i luksuzu doma.

Njihov dom je takođe opremljen najluksuznijim nameštajem, a na fotografijama sestara Rodiće neretko sve mogla videti unutrašnjonst kuće.

U kući dominiraju nežni tonovi, prljavo bela, siva, krem, ali i zlatna.

U dnevnoj sobi nalazi se ugaona garnitura, fotelje, stakleni sto, kao i ogroman kristalni luster.

Dnevna soba povezana je sa ogromnim hodnikom, a čini se da je baš taj kutak devojkama omiljeni, jer se tu nalazi ogromno ogledalo, te se sestre Rodić naješće tu fotogrfaišu. Kuhinja je prostrana, u beloj boji, sa sivim radnim delom.

U trpezariji je ogroman okrugli sto, kao i stolice sa posebnim radom u zlatnoj boji, koje se savršeno uklapaju u enterijer doma. U uglu nalazi se staklena viktrina sa detaljima u zlatnoj boji.

Kuća ima dva sprata, kao i ogomno dvorište, a porodic Rodić nedavno je renovirala kuću spolja, dok je unutra sve kao i pre nekoliko godina - uređeno sa puno ukusa.

