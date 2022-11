ŠOK INTERVJU DALILE DRAGOJEVIĆ! Progovorila o Maji Marinković, ima čak i naziv za nju, a tek kako je potkačila Dejana i Aleks...

Dalila Dragojević u Zadruzi 5 osvojila je drugo mesto, a sada je otvorila dušu o aktueInoj sezoni, u kojoj se nalaze njene ljute protivnice poput Maje Marinković i Aleksandre Nikolić, ali, kako ističe mnoge druge koje je kopiraju.

Kako gledaš na vezu Maje Marinković i Bilala Brajlovića?

- Ma kakva perspektiva, on je kopija Filipa Cara, ona standardno luda, ne može Maja da se zadrži u ozbiljnoj vezi, to može da se razvlači po rijalitiju, ali van ,,Zadruge" ništa. Nas dve ne možemo da se poredimo. Moje i njeno provođenje u rijalitiju je drugačije, ja sam imala brak, vezu koja je bila katastrofalna. Nisam nikog razvela, nego sam se rastala od mog supruga. Mislim da ona treba da poradi na tome da se posveti sebi, a ne da mene komentariše iako znam da sam mnogima trn u oku.

Aleksandra Nikolić i njeno ponašanje, kako ti se čini?

Ova od mog bivšeg muža? Šta ja o njoj da komentarišem? Da li ona voli Dejana? Kao što i on voli nju, to je balkanska ljubav, shvatićete za osam meseci šta znači to, videćete da sam govorila istinu. Da li je interes? Da, može biti uzajamno, sličan se sličnom raduje! Meni kada je loše u vezi, odoh dalje, ali dobro, razumem ih, neka pucaju!

Ljubavni trougao Miljana, Bebica i Zola, koji je tvoj komentar?

- Bebica je ušao u rijaliti, nek mu je bog upomoć! Miljana ne znam ko ga voli, ona bi da bude sa Zolom, ali je on prevrtljivac. Bebica joj pruža pažnju, znam koliko mu je stalo do nje... Mnogo je komplikovano.

Nezvanična prva gej-veza Marko Smiljić i Brendon, da li si upoznata s tim?

- Ne znam, stvarno, za Brendona znam, a ovaj tetovirani? Nije valjda?! To je drugarstvo, topla braća! To je normalno, šta se pravimo ludi. Poznajem ljude koji su u brakovima, pa su biseksualni.

